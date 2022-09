Está todo listo para el regreso de Mirtha Legrand y Juana Viale a la tevé. La Chiqui sellará su vuelta tan esperada a las noches del sábado con un ciclo que se grabará el viernes 16 de septiembre después de mediodía en los estudios de la calle Cuyo, en Martínez, mientras su nieta hará lo propio con los almuerzos más temprano por la mañana. Hay mucha expectativa por que se vea la fastuosa escenografía 360 especialmente creada para este hito televisivo: la conductora más longeva del mundo vuelve a la actividad. Los invitados: Moria Casán, el Pato Galmarini y Baby Etchecopar con Mirtha Legrand, y Pampita, El Polaco, el periodista de policiales Rolando Bárbano y Guillermo Coppola con Juana.

***

El éxito le sonríe a Adrián Suar, ya que su debut como director de cine, “30 noches con mi ex”, superó los 700.000 espectadores en sólo cinco semanas, convirtiéndose en la película argentina más taquillera de los últimos años. La comedia romántica, especialidad del gerente de programación de El Trece, es un verdadero fenómeno de público, que celebra la química entre el Chueco y Pilar Gamboa como ex integrantes de matrimonio obligados a volver a vivir juntos. Suar festeja y compensa un poco el garrón de tener que postergar, probablemente para el año que viene, la esperada segunda temporada de “ATAV”.

.

***

Tremenda sorpresa causó en los espectadores de “¿Quién es la máscara?” ver emerger debajo de un hipocampo enorme a Marta Minujín. O no tanto, porque sabemos que la artista plástica adora ser “disruptiva” donde se dé la oportunidad. Siempre a la vanguardia, la tía de Juan Minujín incursiona ahora en el mundo del arte digital, puntualmente en el de los NFT, con la primera subasta online de su icónica obra “El pago de la deuda argentina con maíz, el oro latinoamericano” (1985). La subasta se realizará el próximo 21 de septiembre a las 19, a través de la plataforma de compra y venta de NFT Enigma.art.

***

La fuerza del teatro independiente. En el marco de la celebración de los 70 años del teatro Payró y en el mes (octubre) del séptimo aniversario de la muerte del autor Eduardo Pavlovsky, el sábado 1º de octubre, a las 21.30, se estrenará una nueva versión de la obra “La muerte de Marguerite Duras”. La citada propuesta contará con actuación y dirección de Leonel Vallejo y Julio O’Byrne. Pavlovsky fue un destacado psiquiatra, actor, dramaturgo y director argentino, orientado al psicodrama, tanto en el teatro como en el cine, y que generó piezas de gran contenido dramático para la escena argentina, valoradas, también, a nivel internacional.

***

Con un estilo de voz impecable, que ejercita cada día con disciplina profesional por demás rigurosa, el siempre vigente Dany Martin, luego de cumplimentar una serie de estudios médicos que no había podido realizar en plena pandemia, se encuentra nuevamente en acción. Así dadas las cosas, se presentará el 24 y el 25 próximos en el reinaugurado local Michelangelo, emblemático e histórico del barrio de San Telmo. El intérprete va a presentar su clásico repertorio y dará a conocer otros temas, versionados con un espíritu más moderno. A sus 65 años con la música, tiene previsto grabar un emotivo y nostálgico tributo a un ícono de la canción melódica y sentimental: el maestro Agustín Lara.

***

Después de ingentes esfuerzos, el legendario Néstor Fabián pudo renovar, finalmente, su registro de conductor. El cantante debió sortear toda una serie de pasos, marchas y contramarchas a través de los numerosos intentos que llevó por Internet y en el que finalmente, ayudado por amigos mucho más duchos en el accionar de la tecnología, pudo llegar al punto final de toda la información que se le requería. El popular cantante de tango, de 83 años, se encuentra en plena actividad profesional y con proyectos por asumir, concretamente, en una importante gira que tiene previsto realizar en los próximos meses por todo el país.

***

El cineasta y músico serbio Emir Kusturica tocará junto con su conjunto The No Smoking Band en el teatro Vorterix, de esta Capital, el próximo 1º de octubre, en el marco de su despedida como grupo. Con un repertorio cosmopolita, la banda de Kusturica incluye todos los temas que formaron parte de sus exitosas películas, como “Underground”, “Gato negro, gato blanco”, “Tiempo de gitanos” y “El sueño de Arizona”. La Emir Kusturica & The No Smoking Band es una de las más representativas de la música balcánica, que hace de sus conciertos una fiesta de color y alegría. Cabe recordar que Kusturica plasmó un excelente documental sobre la vida deportiva y personal de Diego Maradona.

***

En Buenos Aires el público de teatro ha desarrollado un marcado gusto por las obras musicales; por eso, cada vez más, los productores se animan a apostar a este tipo de shows, más complejos y con un despliegue especial. En junio de 2023 desembarcará “Matilda” en el Gran Rex, una obra para toda la familia, al igual que la famosa película, que se podrá disfrutar en principio sólo por ocho semanas. Luego de romper récords de taquilla en Broadway y en Londres, se presentará aquí de la mano de Carlos y Tomás Rottemberg, Valentina Berger, de GO Broadway, Mariano Pagani, de MP, y Pablo Kohlhuber y Fernando Moya, de Ozono Producciones. Una apuesta fuerte.

***

Un interesante momento artístico atraviesa el actor Daniel Aráoz. En efecto, los viernes, a las 21, en el Chacarerean teatro, realiza uno de sus grandes trabajos: “Master Aráoz”, que cuenta con su autoría y su dirección y la de su hijo Pedro Aráoz, más la colaboración actoral de Leo Raff. Se trata de una suerte de cabalgata desde la infancia del actor hasta los 30 años, su vínculo con la naturaleza, la lección de los padres y el surgimiento de la vocación. Por otra parte, los lunes, en Radio Nacional, plasma con su habitual impronta el micro de humor “Radio Aráoz”, al mediodía en el ciclo que conducen Federica Pais y Mario Giorgi. Y el 30 de septiembre se estrenará en España el filme “Objeto”, donde trabajó con Álvaro Morte, la China Suárez y Selva Alemán. Asimismo, se encuentra en proceso de posproducción el filme de estructura independiente que Aráoz rodó junto con Carlos Belloso, Marcelo Melingo y Enrique Dumont. ¡Cartón lleno!

***

Curiosidades del rating: el miércoles lo más visto fue “¿Quién es la máscara?”, de Telefé; si bien bajó 6 puntos desde su debut, sigue al frente cada día. Segundo y tercer puesto también para el canal de las pelotas, con “Telefé noticias” (10.4) y “Génesis” (10.2). Ningún otro programa de la tevé abierta logró dos dígitos, lo cual es una alerta clara. En el Trece “Los 8 escalones del millón” marcó el número más alto, 9.8, mientras que Tinelli y su “Canta conmigo ahora” hizo 7.8; “Telenoche” 7.6. En el Nueve, “Bendita” 4.2; “LAM” en América 2.9; “Cocineras y cocineros argentinos”, 0.9, en TV Pública, al igual que “¿Quién sabe más de la Argentina?”; mientras, en Net, “El señor de los cielos”, 0.7, y en Bravo, “Destilando amor”, 0.6.