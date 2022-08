En agosto de 2019, Valeria Lynch confirmó que se separó de Cau Bornes, su marido desde hacía años. La cantante tuvo que pasar un escandaloso momento luego de que su ex pareja le exija dinero por los años que estuvo al lado de ella, además de iniciar los papeles de divorcio.

A pesar de los años que pasaron, el conflicto sigue igual. Según informó La Pavada de Diario Crónica, el ex marido de la reconocida cantante no está dispuesto a acordar nada, es por ello que no se sabe cuándo terminará el juicio.

Más allá de sus problemas judiciales, Valeria Lynch tiene la agenda bastante ocupada por sus compromisos laborales. El 28 de agosto se estará presentando en Rosario y luego se irá a hacer gira por todas las provincias del sur.

Asimismo, en octubre viajará a Chile para dar unos conciertos que ya tiene pactados porque en noviembre tendrá que estar en Montevideo rodando para "La Voz Uruguay". En todo momento se la ve acompañada por su pareja, Mariano Martínez, el líder de "Attaque 77".

Valeria Lynch y Mariano Martínez más enamorados que nunca.

La pareja lleva varios años de relación y siempre se muestran muy compañeros, es por ello que ninguno de los dos se separa del otro.

¡Mirá el video de Valeria Lynch hablando sobre su pelea con Patricia Sosa!