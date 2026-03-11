Alex Caniggia se suma a un reconocido reality internacional: los detalles del proyecto

Vaya a donde vaya, Alex Caniggia da que hablar. Su estilo provocador y su personalidad sin filtro lo convirtieron en uno de los personajes más comentados de los medios y las redes sociales. Además de su paso por las versiones argentinas de "MasterChef Celebrity" y "El Hotel de los Famosos", el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia también participó en la edición española de "Gran Hermano VIP", donde protagonizó un fuerte escándalo que terminó con su eliminación tras un forcejeo con otro participante. Pese a la polémica que generó aquel episodio, el mediático vuelve a apostar al género que mejor le funciona y ahora se sumará a un reconocido reality internacional.

Información de La Pavada del Diario Crónica señala que la pareja de Melody Luz fue el único argentino convocado para participar en el reality "Los 50", un programa que se grabó recientemente en Italia y se emitirá para Prime Video. El mediático formó parte del rodaje que se realizó en Milán, donde distintos famosos conviven y compiten en una serie de desafíos que ponen a prueba su resistencia, su estrategia y su capacidad para avanzar dentro del juego y quedarse con el gran premio.

Además de su presente profesional, Alex Caniggia atraviesa un buen momento personal. Luego de su paso por Europa, el mediático avanza con la mudanza a Belgrano junto a Melody Luz y su hija Venecia, mientras continúa generando ingresos a través de colaboraciones y canjes con distintas marcas.

De esta manera, su participación en "Los 50" se suma a la lista de experiencias televisivas que consolidan su perfil como uno de los personajes argentinos más buscados por los realities, un género en el que supo destacarse gracias a su estilo provocador y a la repercusión que genera cada una de sus apariciones dentro y fuera de la pantalla.