El reconocido locutor Óscar Negro González Oro sorprendió el sábado pasado a sus seguidores de Instagram, red social en la cual publicó una picante advertencia a una persona anónima, de la cual tan solo ofreció sus iniciales antes de llamarlo "estafador, ladrón y vividor", entre otras cosas. Este martes, Ángel de Brito aseguró haber resuelto el misterio y confirmó la identidad del acusado.

El Negro González Oro comenzó su escracho público con una serie de mensajes furiosos dedicados a un receptor anónimo. El presentador solo ofreció las iniciales "F.P" antes de iniciar su acalorado descargo: en una primera historia de Instagram, describió al anónimo como "una basura, estafador, delincuente, vividor, mitómano, ladrón, rata".

El Negro Oro estalló en las redes sociales.

Varias horas después, y habiendo capturado la atención del público con efectividad, el locutor volvió a publicar una historia con fondo negro, las mismas iniciales y la palabra "ladrón" ocupando casi toda la pantalla. En medio del texto, el conductor también incluyó el emoji de la bandera de Uruguay, país donde disfruta de su retiro del ambiente radial desde la pandemia del coronavirus.

El siguiente golpe llegó poco después, con la tercera historia leyendo "Ojos que no ven, intuición femenina que adivina". Los seguidores del locutor interpretaron que el Negro González Oro había sufrido una jugada sucia, y una mujer en su vida se había percatado y alertado en consecuencia.

¿Quién es F.P, y por qué lo atacó el Negro Oro en las redes sociales?

Con la tercera publicación, los internautas argentinos comenzaron a dar rienda suelta a sus teorías, alimentando rumores de quién podría ser el objeto del enojo del querido locutor. Intentando detener las teorías, el presentador publicó: "No me pregunten quién es el ladrón. Él lo sabe. No especulen con nombres al azar porque pueden hacer daño sin sentido. Cuando lo decida, yo voy a publicar quién es. Pero déjenme decidir a mí. Gracias".

¿Misterio resuelto? La palabra de Ángel de Brito

Este lunes, el conductor de "Los ángeles de la mañana" compartió con sus panelistas la identidad del hombre que le provocó tanto enojo al "Negro" Oro. Según afirmó Ángel de Brito, el dueño de las iniciales que aparecieron en las historias de Instagram del locutor sería una personalidad del ámbito político uruguayo.

"Este F.P es un tal Federico con el que (el Negro González Oro) habría trabajado durante un tiempo. Tiene que ver con el mundo de la política y los medios, y con el que se pudrió todo", aseguró de Brito, contradiciendo el rumor de que las acusaciones iban dirigidas a una expareja del "Negro" Oro.

El Negro González Oro estalló contra un misterioso hombre en las redes.

Yanina Latorre preguntó por la posibilidad de un vínculo amoroso con el acusado, pero Ángel de Brito negó que se trataran de temas del corazón: "El Negro Oro habla de estafa. Trabajó con él Uruguay, en un diario", agregó. Y advirtió: "No solo con el Negro Oro. Hay una lista de gente que quiere salir a matar a este F.P, porque tuvo problemas con varios. Hay otros empresarios argentinos involucrados. Hay otros periodistas que quieren salir a hablar de esta persona".

El conductor de LAM aseguró que González Oro publicó las temibles advertencias "para avisarle" a su ex colega, pero no reveló más detalles de la identidad de "Federico", ya que "no es conocido para nosotros". Andrea Taboada ofreció un último gramo de información y dijo: "¿Sabés lo que es? Trabajan y no les pagan".