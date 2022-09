Flor Torrente estuvo en el centro de las críticas tras la aparición de un clip en su participación en el programa "Antes que Nadie" de Luzu TV. En dicho video, la hija de Araceli González define como algo "espectacular" que su pareja la despierte teniendo sexo.

Esto abrió un debate en la mesa del programa y en las redes sociales. Muchos usuarios expresaron que eso es un caso de abuso, ya que no hay consentimiento en el acto al estar ella dormida al comenzar. "Muchos dicen que eso es acoso, no sabés si la persona quiere. ¿Y si no quiere?", consultó Diego Leuco, conductor del programa.

La usuaria que compartió el video en su cuenta de Twitter escribió: "En Luzu pasó esto y es necesario visibilizarlo: tener sexo sin consentimiento (por ejemplo, estando dormida) SIEMPRE es abuso, SIEMPRE es violación, así sea tu pareja, tu novio, tu marido o alguien con quien tuviste sexo consentido 5 minutos antes".

Dicha transmisión tuvo lugar hace algunos días atrás, por lo que Flor Torrente se mostró en New York, Estados Unidos. La actriz realizó un viaje junto a su pareja y compartió gran parte de su día en sus historias de Instagram. Allí también dejó un video que llamó la atención de sus seguidores.

Flor Torrente en "Antes que nadie".

"Y arrancamos con los problemas", se la oye decir en una historia donde muestra como se prueba unos anteojos de sol. De todos modos, no entró en la polémica y se enfocó en el disfrute del viaje con su novio. Mientras tanto, Flor Torrente sigue en el centro de las críticas en Twitter por sus dichos al aire.