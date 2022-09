El romance entre Flor Vigna y Luciano Castro va viento en popa. Después de un año de relación, la pareja se muestra más que afianzada y comparte dulces momentos con sus seguidores. En esta ocasión, la cantante sorprendió a todos sus fanáticos cuando le dedicó una canción a su novio.

La conductora de "El último pasajero" compartió un posteo en su Instagram en el que mostró distintos fragmentos de videos que tiene con el actor: desde cuando practicaban para el primer videclip de ella hasta los momentos más melosos de la pareja en su último viaje.

Flor Vigna reveló meses atrás que con Luciano Castro pudo redescubrirse en la intimidad.

Pero más allá de las imágenes que eligió la actriz, sorprendió el tema que le dedicó a su pareja. Se trata de "12x3 Remix", la canción de Dekko, Micro TDH y Rusher King que tiene estrofas que resonaron entre los fanáticos de Vigna y que hicieron recordar sobre su pasada relación con Nico Occhiato.

.

"Tu me tocaste el alma y me sanaste, me hiciste amarme para poder amarte", dice una de las frases de la melodía y coincide con los dichos de Flor sobre Luciano cuando contó que él le enseñó a amarse y hasta que se redescurbrió "por un nuevo amor".

Mientras que las más movilizantes se encuentran en el estribillo: "Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré tenía el corazón partío' pero lo arreglé, cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué en un dos por tres".

Luego de dedicarle la romántica canción a su novio, la actriz escribió: "Por más risas, por más momentos, por seguir aprendiendo y acompañándonos. Y ustedes, ¿a quién le dedicarían esta canción?".

VIDEO: Flor Vigna sorprendió a Luciano Castro al dedicarle una canción