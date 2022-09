La muerte de Carlitos Balá conmocionó a miles de personas que consideraban al humorista como uno de sus referentes de la infancia. De todos modos el animador infantil le hizo sacar sonrisas tanto a chicos como a grandes que hoy lo despiden con tristeza. Sin embargo, hubo a quienes el fallecimiento del artista no los emocionó y así fue el caso de Jorge Rial.

En su ciclo radial "Argenzuela", el periodista declaró: "Nunca lloré la muerte de un famoso. Jamás. Las lágrimas las dejo para llorar a mis seres queridos. No sé, yo lo vivo de esa manera".

"Me conmueve más el dolor de la gente, esa cosa de sensación de dolor masivo y popular, que el fallecimiento de esa persona en sí. Quizás sea porque hace mucho que convivo con los famosos y aprendí a poner una distancia", continuó.

"Por eso ahora que pasó lo de Carlitos Balá no me voy a poner a hacer un racconto de su vida ni me voy a hacer el emocionado, porque no es así. Como tampoco me va a pasar si un día pasa con Mirtha Legrand", aseguró Rial. Y agregó convencido: "Habrá muchos a los que les dará por llorar, a mí no. Yo aprendí a sacarme eso de idealizar a los famosos. Yo los vi cómo tratan a la gente, cómo son en realidad, los conozco a la perfección".

De todos modos, reconoció que lamentó la muerte de Julio Cortazar en 1984: "Por ahí va a sonar un poco raro, pero la muerte de un famoso que más me llegó y que más me impactó fue la de Julio Cortázar. Sí, la de Cortázar. Yo era muy fanático de él. Tan fanático que se los recomendaba a todos mis amigos. ¿Y sabés que hicieron ellos? Cuando murió me llamaban a mí para darme el pésame. Me pegó muy fuerte, pero no para llorar. Para nada".

Las palabras de Rial se hicieron virales en las redes y fue tal la repercusión de sus dichos que generó el repudio y enojo de los usuarios.

Mirá los mensajes de los usuarios tras los dichos de Jorge Rial sobre la muerte de Carlitos Balá