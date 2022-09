Yhosva Montoya se consolidó como el nuevo campeón de " La Voz Argentina". El participante del equipo de Soledad Pastorutti se impuso en la final ante Ángela Navarro, del team de Lali Espósito. Las redes sociales mostraron cierto descontento por el resultado y a esto se sumaron distintas celebridades.

Para sorpresa de muchos, una ex concursante de " Bake Off" escribió un particular mensaje sobre el final del programa de canto. Se trata de Ximena, la joven que estuvo en la última temporada del reality de pastelería que tuvo a Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui como jurados.

Tras ver el final de "La Voz Argentina", la chica escribió en su cuenta de Twitter: "¿Le pasa algo a telefe que en los realitys no dejan que gane una mujer?". Además de algunos seguidores que se sumaron a sus dichos, una compañera del programa también opinó en sus respuestas.

Una ex " Bake Off" y un fuerte mensaje sobre el final de " La Voz Argentina".

"Dios mío, se pasan. Igual me impresionó que con todos los fans que tiene Lali no haya ganado la chica", sumó Kalia, otra integrante del ciclo que condujo Paula Chaves. Lo cierto es que " La Voz Argentina" cerró una nueva edición y la polémica no faltó, a pesar de que Lali Espósito y Soledad Pastorutti se mostraron felices por su paso por el show.

Los resultados finales dejaron a Elías Pardal en el cuarto lugar, Iván Papetti en tercero, Ángela Navarro segunda y Yhosva Montoya como el gran campeón. De esta manera, la popular cantautora consiguió el premio por tercera temporada consecutiva, algo único en el formato que transmite Telefe.