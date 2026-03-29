Anya Taylor-Joy tuvo un gesto bien argentino en la Fórmula 1 y se volvió viral: "Perdón, amor..."

El Gran Premio de Japón 2026 no solo dejó adrenalina sobre el asfalto de Suzuka, sino también una dosis de puro glamour de Hollywood. La gran protagonista de la jornada fuera de las pistas fue, sin duda fue Anya Taylor-Joy. La actriz de raíces argentinas, que se encuentra en plena promoción de la película "Gambito de dama", atrajo todas las miradas al aparecer en el paddock rodeada de estrellas de la Fórmula 1 donde corrió Franco Colapinto luciendo un diseño vintage de Jean Paul Gaultier que reafirmó su estatus como icono de la moda.

En charla con el periodista Juan Fossaroli de ESPN, cuando indagó sobre su relación con nuestro país preguntó: "¿Disfrutaste tu tiempo en Argentina?". "Sí, me encanta. Perdón, amor, estoy tratando de agarrar todos mis amigos, pero un gustazo. Que disfruten", respondió Anya, mientras buscaba a su grupo para seguir recorriendo el paddock.

Anya Taylor-Joy se lució en la temporada 2026 con el piloto automovilístico Lewis Hamilton.

El vínculo de Anya con la Argentina no es nuevo y va mucho más allá de una simple simpatía ocasional. Nacida el 16 de abril de 1996 en Miami, Anya-Josephine Marie Taylor-Joy es la menor de seis hijos en una familia de raíces diversas. Su padre, banquero y corredor de lanchas, nació y creció en Buenos Aires y es de ascendencia inglesa y escocesa. Su madre, psicóloga, nació en Zambia, hija de un diplomático inglés y una española de Barcelona.

Durante su infancia en Buenos Aires, Anya fue al Northlands School, la misma institución que educó a Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda. "Nací en Miami, pero nos muda mos inmediatamente a Argentina, donde todavía vive la mayor parte de mi familia, y estuve allí hasta los seis años", contó la actriz en más de una oportunidad.

La actriz, que siempre ha mostrado orgullo por su herencia latina, se tomó el tiempo para saludar a los fans y disfrutar del ambiente único que ofrece la afición japonesa, demostrando que su estrella brilla con la misma in ensidad en una alfombra roja que en la parrilla de salida de la máxima categoría del automovilismo.