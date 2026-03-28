El Doctor fue internado por un problema de salud, pidieron cadena de oración, y borraron el mensaje: su hermano salió a aclarar todo

En las últimas horas ocurrió un extraño episodio con El Doctor, un rapero y trapero del under nacional que genera polémica por su posición políticamente incorrecta. El joven, hoy es noticia por un problema de salud que fue comunicado en sus redes y, minutos después, el posteo desapareció sin explicación, dejando a todos con más preguntas que respuestas. Pero ahora su hermano salió a aclarar todo y contó cómo se encuentra el querido artista, trayendo tranquilidad después del susto.

Todo arrancó este viernes cuando la familia del músico subió un comunicado a su cuenta de Instagram donde contaron que el trapero estaba internado en grave estado y pidieron una cadena de oración.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría entre sus seguidores, que empezaron a preocuparse por la salud de un artista que, a pesar de su perfil under, cosechó un montón de fieles a lo largo de los años. Pero lo que generó más confusión fue que esa publicación desapareció al poco tiempo sin ninguna explicación.

Este sábado, Lautaro, el hermano de Pablo Toro-tal -nombre real del músico-, usó las historias del perfil del trapero para salir al cruce de los rumores. "Quería decir que ‘El Doctor' ya está bien, primero que nada, porque veo que están preocupados", arrancó el video, despejando de una las dudas que se habían instalado en las últimas horas. Su tono fue tranquilo pero firme, como queriendo frenar cualquier especulación.

El hermano del artista fue contundente con el parte médico. "Ayer ingresó de una manera y ahora está diez puntos. Ya recuperó el conocimiento, ya está estable, ya está bien, y quería aclarar eso", expresó, dejando en claro que lo que parecía un cuadro grave mutó en pocas horas. Además, adelantó que la internación no iba a durar mucho más: "Para mañana ya lo tengo en mi casa a ‘El Doctor' o quizás hoy ya lo tengo en mi casa. Eso es lo que estoy esperando".

La aclaración final del hermano del Doctor.

La historia de El Doctor siempre estuvo marcada por los golpes y la superación. Nació en Parque Patricios, pero de chico se mudó a La Matanza con su abuela porque a su mamá se le complicó criarlo sola. A los 11 años, según contó en varias entrevistas, su madre lo dejó en la calle cansada de su mal comportamiento. Desde ahí todo fue cuesta arriba, pero nunca soltó la música. Empezó tocando en villas y cárceles porque eran los únicos lugares donde no lo discriminaban, mientras laburaba de albañil para sobrevivir.

Con el tiempo, el esfuerzo le dio frutos y pasó de los penales a escenarios como Groove, Crobar y Niceto. Lautaro cerró su mensaje agradeciendo a los médicos que atendieron a su hermano y dejó en claro que el peligro quedó atrás. "Quería aclarar eso", repitió casi como un cierre. Después del misterio y la confusión de las últimas horas, la palabra del hermano trajo calma. El Doctor, otra vez, esquivó una más.