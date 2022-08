Viviana Canosa generó gran sorpresa al renunciar a A24 a minutos de salir al aire con su ciclo "Viviana con vos" el viernes 5 de agosto. Ante lo repentino de su decisión, causó gran escándalo tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

La conductora especuló con la idea de la censura, sobre un informe en el que funcionarios de gobierno eran atacados violentamente. De todos modos, recibió una respuesta por parte del canal a través de un comunicado.

.

En sus redes sociales, el Grupo América se refirió a lo ocurrido con Viviana Canosa, aunque no fue mencionada en dicho texto. "Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares generando escraches con violencia no sólo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general y luego subidos a redes sociales, la empresa ha tomado la decisión de no difundir los mismos", comienza.

Además, completan: "Ello en razón de la agitación de estos desconocidos provocan con sus agresiones en un momento en el que el país requiere de la colaboración de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en general para mantener la paz social y el respeto por las instituciones".

Claro que la decisión que tomó Viviana Canosa generó gran revuelo. Figuras como Jorge Rial, El Dipy, Fernando Iglesias, Mauricio Macri y Amalia Granata se expresaron al respecto en redes sociales, con opiniones distintas.