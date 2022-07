Desde el comienzo de "El Hotel de los Famosos", Alex Caniggia y Martín Salwe fueron dos de los grandes candidatos para llegar a la final del reality de El Trece, y tras cuatro meses encerrados, el locutor y el mediático se enfrentarán por los 10 millones de pesos.

Si bien los finalistas tuvieron sus encontronazos frente a las cámaras, ya sea cuando formaban parte del mismo equipo, "La Familia", como cuando eran contrincantes por "Los Sanguinarios", ambos lograron su meta de alcanzar la final del programa.

El esperado reencuentro entre Martín Salwe y Alex Caniggia en "El Debate de El Hotel de los Famosos"."

En ese sentido, cuando los participantes se reencontraron frente a las cámaras de "El Debate de El Hotel de los Famosos", el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sorprendió con su predicción.

“¿Quería saber si llegaste a la final contra quien vos querías llegar?”, quiso saber Romina Scalora, a lo que "El Emperador" expresó: “No sé si quería llegar a la final con Zoolander o no. Lo que sí, al tercer día en el hotel le dije que la final iba a ser entre nosotros dos. Olvidate”.

.

“Eran juegos físicos. Uno podía quedar afuera igual porque si me metían un rompecabezas me partían al medio, pero no pasó”, analizó el hermano de Charlotte Caniggia ante la atenta mirada del locutor.

A pesar del esperado momento, el rating del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no se diferenció de emisiones anteriores. En el mejor momento de la noche, "El Debate de El Hotel de los Famosos" hizo 5.9 puntos de rating.

¡Mirá el reencuentro entre Alex Caniggia y Martín Salwe en "El Debate"!