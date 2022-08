"La Voz Argentina" se encuentra en la etapa de los Playoffs y cada vez quedan menos participantes compitiendo por convertirse en el próximo ganador del reality conducido por Marley.

En ese sentido, los jurados están cada vez más exigentes y la presión se siente por todos. Sin embargo, Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky mantienen sus personalidades intáctas, por lo que los chistes y las bromas no faltan.

A raíz de esto, durante la noche del martes le tocó al Team Soledad para definir quién continuará en el certamen. Entre los cantantes estuvo Alfredo Oviedo, que antes supo ser del equipo de los hermanos Montaner pero fue "robado" por la artista oriunda de Arquito.



" La Voz Argentina": los jurados, más picantes que nunca.

Cuando el joven terminó su interpretación de "Un beso y una flor" de Nino Bravo, Marley le pidió una devolución a Mau y Ricky, ya que ellos fueron quienes lo eligieron en primer lugar. "Cuenta pendiente, ¿eh?", expresó el participante, a lo que los hermanos respondieron: “Hey, nosotros estamos en la misma campaña que vos, que era la de cortarte el pelo, hermano. Hay que cortarte”.

“Él dijo que no se iba a cortar el pelo hasta que viva de la música. ¡Hay que cortarle el pelo! ¡Ya!”, agregó el marido de Stefi Roitman. “Tenemos una cuenta pendiente, pero al mismo tiempo me da felicidad que sigas aquí. Te felicito. Sigue en esas y pronto verás que nos vamos a cortar el pelo. Yo una vez me lo corté”, cerró Mau Montaner.

El divertido momento entre los jurados y Alfredo Oviedo le valió un gran aumento en el rating, motivo por el que alcanzó los 14.4 puntos de rating en Telefe y lo convirtió en lo más visto del día.

¡Mirá todo sobre la divertida apuesta entre Mau y Ricky y un participante de " La Voz Argentina"!