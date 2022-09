"¿Quién es la máscara?" no deja de sorprender con los famosos que invitan al programa conducido por Natalia Oreiro para actuar frente a los cuatro investigadores, Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina "La Princesita" y Roberto Moldavsky, y el miércoles por la noche no fue la excepción.

Después del paso del tenista Guillermo Coria y la artista plástica Marta Minujín como participantes de la competencia de Telefe, Ángela Leiva dejó a todos sin palabras con su excelente interpretación de "Unstoppable" de Sia.

Si bien los investigadores sugirieron que se trataba de Elena Roger, Laura Esquivel y Ángela Torres, Karina "La Princesita" se mostró completamente segura de que se trataba de la protagonista de "La 1-5/18", con quien comparte el género "tropical" hace muchos años.

.

Minutos después de haber asegurado que era ella, el programa le dio la razón, lo que la posicionó empatada en el primer lugar junto a Moldavsky. "Estoy muy contenta de estar. Intenté que no se note. No le conté a nadie, ni a mis mejores amigos", contó la ex participante de "ShowMatch: La Academia" ante su sorpresiva participación.

La aparición de la cantante de 34 años logró posicionar el nuevo programa de Telefe como el más visto de la noche con 11,19 puntos de rating, superando su competencia "Canta conmigo ahora" con 7,82.