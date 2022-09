El martes 13 de septiembre fue la segunda emisión de "¿Quién es la máscara?" y la competencia conducida por Natalia Oreiro no deja de sorprender, motivo por el que el público, tras la final de "La Voz Argentina", lo eligió como el nuevo programa más visto de la televisión.

Después de que los personajes hicieran sus respectivos shows, donde también participaron Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani y Karina La Princesita como los investigadores encargados de descubrir la identidad de los divertidos individuos, y el público votara quién quería que abandonase la competencia, todos quedaron en completo shock cuando "Hipo" develó quién era.

Marta Minujín conmocionó a todos en "¿Quién es la máscara?".

Ante unos momentos de tensión, quien previamente había cantado (I Can’t Get No) "Satisfaction", de The Rolling Stones, se sacó su máscara de un dulce caballito de mar y debajo se encontraba, nada más ni nada menos que, Marta Minujin.

La exitosa artista plástica de 79 años causó conmoción en el estudio y explicó cómo llegó al programa: “Decidí participar porque me divertía. Hice muchas performances y muchos happenings que no tenían nada que ver con la actuación, y que además son la antiactuación porque son improvisación pura. Aparte, yo trabajo sola 5 horas haciendo las obras y no hablo con nadie”.

Cuando se confirmó que Moldavsky había adivinado la identidad de Minujín debajo de la máscara, el rating del ciclo hizo su cifra más alta, con un promedio de 12.2 puntos de rating para Telefe.