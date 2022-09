Será un súper lunes para el prime time de Telefe, ya que luego de la gran final de "La Voz Argentina" comenzará una nueva y fuerte apuesta: "¿Quién es la máscara?", con la conducción de Natalia Oreiro.

Desde las 22.30 podremos ver la primera entrega de un programa que hasta ahora pudo grabarse en el más absoluto de los silencios. Es que "la gracia" de este formato surcoreano -"King of Master Singer"- es adivinar qué famoso se encuentra debajo de fabulosos disfraces que apenas dejan ver los pies de los concursantes. El hermetismo que debió guardar la producción durante estas semanas de trabajo para que no se filtraran los nombres de los concursantes, todos "famosos de primera" según cuentan en Telefe, fue notable.

En este reality de canto habrá 24 figuras -no cantantes profesionales- escondidas detrás de unos looks muy particulares. Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina la Princesita y Roberto Moldavsky son los cuatro investigadores de esta primera temporada, que deberán usar toda su astucia, intuición e imaginación para develar quiénes son las celebridades detrás de esos impactantes trajes.

Natalia Oreiro se enfrenta a un nuevo desafío como conductora de "¿Quién es la máscara?".

Desafío y entusiasmo

Desde el canal explicaron cuál será el rol de Natalia Oreiro: "La artista uruguaya será la encargada de moderar la interacción entre los participantes y los investigadores". Y añadieron: "En tanto, los participantes darán todo de sí para despistar, mantener el misterio y no ser desenmascarados".

En diálogo con la prensa, la actriz contó que esta, su primera vez como conductora de un ciclo, "es algo completamente nuevo e inesperado. Tuve muchos desafíos en mi carrera, pero este es un rol completamente distinto, y lo hago con mucha responsabilidad. También, aprendí a correrme del lugar de personaje, porque los personajes son los otros. Los protagonistas son las máscaras".

"Estoy como una nena, como que me dejaron sola en un cuarto con muchos juguetes, con mucha ilusión", ejemplificó Natalia a "Música es mejor", ciclo conducido por Andrea y Mariana Bisso en MX Radio. "No tenía idea de estos tipos de formatos, tampoco me consideraba conductora, (todavía no había debutado en "La Voz" de Uruguay) así es que tenía mis dudas. Pero desde el canal me insistieron y la verdad que pensé ¡qué bueno hacer un programa que mi hijo tenga ganas de ver!", agregó Oreiro, que jura que no sabe quiénes son los famosos que estarán debajo de los disfraces.

Algo que la decidió fue el hecho de que este es un ciclo para toda la familia. "Todos los días se va un famoso, imposible aburrirse. En el mundo este programa es semanal, acá va todos los días (de domingo a jueves). El programa va a ser corto, intenso", describe Oreiro.

La conductora detalló la mecánica del juego: "Yo doy la bienvenida y luego los investigadores hacen su trabajo, entran los personajes, escuchamos sus voces distorsionadas contando cosas personales tipo pistas. Después cantan (sin distorsiones en sus voces ahí); son 6 personajes por día, salen y cantan en duetos. El público elige por una app y redes sociales a tres, a uno lo salva el jurado y al otro nuevamente el público. El que queda se saca la máscara y es eliminado".

