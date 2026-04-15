Callejero Fino estrena "Mega Callejero Fino RKT 3" y profundiza su identidad entre el turreo y la emoción

Callejero Fino vuelve a marcar el pulso de la escena urbana con el lanzamiento de "Mega Callejero Fino RKT 3", una nueva entrega de su serie de mixes que reafirma su lugar como uno de los máximos referentes del género. El proyecto, compuesto por cuatro canciones y producido por Lea in the Mix y Nico Valdi, propone un recorrido que combina la energía del RKT con momentos más melódicos y emocionales.

Dentro del tracklist, canciones como "Dejarte Ir" y "Te Necesito" -junto a Lea in the Mix- exploran una faceta más sensible, donde la cumbia romántica se fusiona con el ADN del RKT. En contraste, "A 1000 x Hora" y "Me Llama la Calle", producidas por Nico Valdi, refuerzan su impronta más cruda y bailable, con bases potentes y una energía pensada para la pista.

Callejero Fino presenta "Mega Callejero Fino RKT 3", una nueva entrega que fusiona RKT, cumbia y una impronta más emocional

El resultado es un mix que logra equilibrar intensidad y sentimiento, mostrando la versatilidad del artista para moverse entre distintos climas sin perder su esencia. Desde el pulso acelerado del turreo hasta momentos más introspectivos, el proyecto amplía los límites del género.

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip con una estética de velorio, que aporta una narrativa visual más íntima y simbólica. Con una puesta en escena atravesada por flores, cruces y una atmósfera sombría, el video se aleja del festejo para sumergirse en un tono más reflexivo, en línea con las temáticas de desamor, traición y vulnerabilidad presentes en el mix.

El mix incluye cuatro canciones que muestran su versatilidad, desde el turreo más explosivo hasta un costado más íntimo y reflexivo

Con este estreno, Callejero Fino continúa consolidando una identidad sonora y estética profundamente ligada al conurbano bonaerense, llevando al centro de la escena elementos de la cultura popular y barrial que hoy marcan tendencia dentro de la música urbana argentina.

El crecimiento del proyecto también se refleja en los números: las ediciones anteriores de la serie superaron decenas de millones de reproducciones, consolidando una base sólida de audiencia y un vínculo directo con el público. "Mega Callejero Fino RKT 3" llega así para reafirmar ese camino y seguir expandiendo un sonido 100% argentino que ya define el presente del género.