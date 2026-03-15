Domingo ideal para salir: clima estable y máximas de hasta 30°C

Luego de jornadas con condiciones inestables, el domingo 15 de marzo se presentará con un cambio marcado en el tiempo y condiciones mucho más estables, sin lluvias previstas en gran parte del conurbano bonaerense.



Según las previsiones meteorológicas, el dato más destacado será el notable aumento de la temperatura, impulsado por vientos más persistentes provenientes del sector noreste.

En este contexto, las temperaturas máximas podrían ubicarse entre los 29°C y los 30°C, generando una jornada con características plenamente veraniegas, a pesar de encontrarnos ya en la segunda mitad de marzo.

De esta manera, el domingo se perfila como un día ideal para actividades al aire libre, con cielo mayormente despejado, ambiente cálido y sin precipitaciones en el pronóstico.