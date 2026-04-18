Día histórico en Quilmes: vuelven los hinchas visitantes al ascenso

El estadio Estadio Centenario Ciudad de Quilmes será escenario de una jornada histórica este domingo, con el regreso de los hinchas visitantes al ascenso en la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, Quilmes Atlético Club recibirá a Nueva Chicago desde las 16.30 por una nueva fecha de la Primera Nacional. Viví y sentí la transmisión con todo el equipo de Adrián Di Blasi por Radio FMQ 93.5.



Para el esperado encuentro, se dispuso un importante operativo de seguridad que incluye cortes de tránsito y accesos diferenciados para ambas parcialidades.

Los hinchas de Quilmes ocuparán la Tribuna Popular "Omar Indio Gómez", con ingreso por avenida Vicente López y Laprida a través de la Puerta N°4, mientras que quienes cuenten con platea techada deberán acceder por la Puerta N°2.

Por su parte, la parcialidad visitante de Nueva Chicago se ubicará en la Tribuna Popular "Horacio Milozzi", ingresando por la Puerta N°6. Desde la organización recomendaron un recorrido específico para facilitar el arribo: Autopista Buenos Aires-La Plata, peaje Dock Sud, bajada Berazategui, colectora, avenida Florencio Varela, avenida Centenario, avenida República de Francia, y finalmente avenida Vicente López y Andrade.



En cuanto al operativo vial, habrá múltiples cortes de calles en los alrededores del estadio, entre ellos en Vicente López y Lavalleja; Laprida y Andrés Baranda; Laprida y Roque Sáenz Peña; Lafinur y Gran Canaria; Esquiú y Gran Canaria; Andrade y Gran Canaria; Gutiérrez y Gran Canaria; Doctor Villanueva y Gran Canaria; Doctor Agote y Gran Canaria; y Vicente López y Oscar Smith.

En lo deportivo, Quilmes llega ubicado en el octavo puesto de la tabla con 11 puntos, mientras que Nueva Chicago se encuentra tercero con 15 unidades, lo que le suma aún más expectativa a un partido que quedará en la historia por la vuelta del público visitante.