Cayó tras esconderse en un baldío con un arma casera

Un hombre de 41 años fue detenido en Ezpeleta luego de ser sorprendido tras un intento de ingreso a una vivienda, en un hecho que generó alarma entre los vecinos.

El episodio ocurrió en una finca ubicada sobre la calle Bruzzone al 500, donde una mujer alertó a la Policía tras escuchar ruidos provenientes del techo de su casa. Según relató la víctima, al advertir su presencia, dos hombres se arrojaron desde el techo y escaparon rápidamente del lugar.

A partir del aviso al sistema de emergencias 911, efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local Quilmes iniciaron un operativo de rastrillaje en la zona. Fue así como, en un terreno baldío cercano, lograron aprehender a uno de los sospechosos, que se encontraba oculto entre la vegetación.

El detenido tiene 41 años, y junto a él, los efectivos hallaron un arma tipo escopeta de fabricación casera, con un cartucho calibre 16.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Quilmes 6ª junto a la víctima, donde se dio intervención a la UFI N° 4 del Departamento Judicial Quilmes. La fiscalía dispuso su aprehensión y ordenó las diligencias correspondientes, mientras que el acusado será llevado a sede judicial en las próximas horas.

En tanto, el segundo sospechoso logró darse a la fuga y es intensamente buscado.