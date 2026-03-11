Menú
Miércoles, 11 de marzo de 2026

Cuatro heridos tras un vuelco en Villa La Florida

El hecho se produjo en la intersección de las calles 844 y 876.

Redacción FMQ

Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, tras un accidente de tránsito ocurrido durante la noche de este lunes en la localidad de Villa La Florida.

El hecho se produjo en la intersección de las calles 844 y 876, donde por causas que se investigan colisionaron dos automóviles. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó volcado, con el techo apoyado contra el pavimento.

A raíz del siniestro, los ocupantes del vehículo volcado sufrieron diversas lesiones y debieron ser asistidos en el lugar. Entre los heridos se encontraban dos menores de edad.

Tras el choque, personal de emergencia acudió al lugar para asistir a las víctimas y trabajar en la zona, mientras se realizaban las tareas correspondientes para retirar el vehículo siniestrado y normalizar la circulación.

