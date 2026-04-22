De película: roban una Hilux, desatan un tiroteo y caen tras un brutal choque

Una impactante persecución policial, que incluyó un enfrentamiento armado y un violento choque, terminó con la detención de dos delincuentes que habían robado una camioneta Toyota Hilux en Quilmes Oeste.

El hecho comenzó en la intersección de Marconi y Laprida, donde los ladrones sustrajeron el vehículo. A partir de la alerta radial, efectivos de la Prefectura Naval Argentina, en conjunto con la Comisaría 9na., lograron ubicar la camioneta cuando circulaba a gran velocidad por avenida La Plata. Al intentar interceptarlos en Condarco, los delincuentes embistieron un móvil policial y se desató un intercambio de disparos, que fue repelido por el personal con sus armas reglamentarias.

La fuga continuó con la intervención del Comando de Patrullas y de la Policía Local, hasta que en Don Bosco y Yapeyú, en Bernal, los sospechosos perdieron el control del rodado y chocaron de frente contra un árbol. A pesar del impacto, intentaron escapar corriendo, pero fueron rápidamente capturados. Uno de ellos, de 35 años, resultó herido de bala en una pierna y fue trasladado al Hospital Iriarte, donde recibió el alta poco después bajo custodia policial.

Al inspeccionar la camioneta recuperada -que presentaba impactos de bala-, los efectivos hallaron dos mochilas con guantes, herramientas de corte, gas pimienta, una réplica de arma de fuego y un escáner universal, dispositivo utilizado para vulnerar los sistemas electrónicos de seguridad de vehículos modernos.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 02 del Departamento Judicial de Quilmes convalidó el procedimiento y dispuso la aprehensión de los dos acusados, de 24 y 35 años, bajo la carátula de "Robo Agravado Automotor por el Uso de Arma". También ordenó el secuestro de los elementos incautados y el traslado de los detenidos a sede judicial.