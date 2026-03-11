Incendio de residuos generó preocupación en Bernal Oeste

Un incendio de residuos se registró este martes en la intersección de las calles Liniers y 162, en Bernal Oeste, y generó preocupación entre vecinos de la zona debido a la cercanía del fuego con cables de alta tensión.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado cuando se prendieron fuego residuos y neumáticos, una práctica que en ocasiones se realiza para reducir el volumen de basura acumulada. Sin embargo, las llamas se habrían descontrolado y comenzaron a expandirse, alcanzando sectores cercanos donde pasan cables de alta tensión.

Ante la situación, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Bernal acudieron rápidamente al lugar para trabajar en la contención y extinción del incendio, con el objetivo de evitar que el fuego se propague y cause mayores daños.

El hecho generó momentos de preocupación entre los vecinos del sector, principalmente por el riesgo que implicaba la cercanía del fuego con el tendido eléctrico.