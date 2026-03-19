Inversión clave en salud: Quilmes pone en marcha la renovación del SAME

La Municipalidad de Quilmes oficializó el llamado a la Licitación Pública Nº 13/2026 para llevar adelante la refacción integral de la sede administrativa central del SAME en Bernal, en el marco de una obra considerada clave para mejorar la infraestructura del sistema de emergencias local.



Según lo publicado en el Boletín Oficial, el proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $349.221.658, destinado a la puesta en valor del edificio donde funciona la central administrativa del servicio.

El cronograma del proceso licitatorio establece que los interesados podrán retirar o descargar el pliego hasta el 31 de marzo de 2026, mientras que la recepción de ofertas se extenderá hasta el 1 de abril. En tanto, la apertura de sobres se realizará el 6 de abril a las 12, en la Sala de Reuniones de la Secretaría de Hacienda del Municipio, ubicada en Alberdi Nº 500, segundo piso.

En cuanto al acceso a la documentación, se informó que los pliegos estarán disponibles desde el 18 de marzo y deberán ser retirados en la Dirección General de Licitaciones, previo pago en Tesorería Municipal. El valor fue fijado en $1.746.108.

La iniciativa se enmarca en el objetivo de fortalecer el sistema de atención de emergencias en Quilmes, mediante la mejora de sus instalaciones administrativas y operativas, en busca de optimizar la respuesta ante situaciones críticas en todo el distrito.