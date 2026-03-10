Menú
Martes, 10 de marzo de 2026

Lo pararon para identificarlo y saltó que era buscado por la Justicia: los detalles

El joven de 25 años tenía un pedido de paradero activo por una causa de encubrimiento agravado y quedó detenido en Avellaneda.

Redacción FMQ

Un joven de 25 años fue detenido en Avellaneda luego de que personal policial detectara que tenía un pedido de paradero activo solicitado por la Justicia de Quilmes.

El procedimiento se llevó a cabo durante un operativo de prevención realizado por efectivos del Comando de Patrullas en la intersección de las calles Carlos Varela y José Hernández. En ese contexto, los agentes identificaron al hombre y, al verificar sus datos a través del sistema del Centro de Operaciones Municipal, constataron que sobre él pesaba una medida judicial vigente desde el 20 de febrero de 2024.

De acuerdo con la información oficial, el requerimiento había sido emitido por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 en el marco de una causa caratulada como encubrimiento agravado por ánimo de lucro.

Tras confirmarse la existencia del pedido judicial, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 5ª de Avellaneda, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente mientras se continúan con las actuaciones correspondientes.

