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Miércoles, 25 de marzo de 2026

Mahiques encabezó el acto por los 20 años del Juzgado Federal de Quilmes

El ministro de Justicia de la Nación participó de la ceremonia junto al juez Luis Armella, funcionarios y referentes del ámbito judicial.

Redacción FMQ

El Juzgado Federal de Quilmes celebró este miércoles el 20º aniversario de su creación con un acto institucional realizado en su sede de 12 de Octubre y Mosconi, en Quilmes Oeste, que contó con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

A su vez, el funcionario nacional fue recibido por el titular del juzgado, doctor Luis Armella, en una ceremonia que reunió a autoridades judiciales, funcionarios y representantes del ámbito jurídico, en el marco de las dos décadas de funcionamiento de la sede del fuero federal en el distrito.

Entre los asistentes también estuvo el ex intendente de Quilmes, Sergio Villordo, cuya gestión coincidió con la creación del juzgado, un hecho que marcó un punto importante para la estructura judicial de la región.

Durante el encuentro se puso en valor el rol del Juzgado Federal de Quilmes en la administración de justicia a nivel regional, así como también su crecimiento, desarrollo institucional y consolidación a lo largo de estos 20 años.

La conmemoración sirvió además para remarcar la importancia de la sede judicial en el tratamiento de causas del fuero federal y su impacto en el funcionamiento del sistema de justicia en el sur del conurbano bonaerense.

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