Patentes falsas, pasamontañas y cortafierros: así cayeron cuatro malvivientes en Bernal

Cuatro malvivientes fueron detenidos en Bernal por efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en coordinación con la Comisaría 8va., y todo se originó cuando los agentes detectaron maniobras sospechosas de los ocupantes de un vehículo en la intersección de las calles Roca y Rivadavia.

La intervención comenzó al observar un Ford Fiesta negro cuyos pasajeros traseros intentaron ocultarse entre los asientos ante la proximidad de las fuerzas de seguridad.

Al interceptar el rodado, los efectivos constataron que el acompañante ya vestía guantes y un pasamontañas. Durante la requisa del vehículo, se incautó una mochila que contenía herramientas de fracción (cortafierros y un criquet), más pares de guantes, cuellos polares y cuatro teléfonos celulares.

Tras las verificaciones de rigor, se estableció que el automóvil poseía patentes falsas y un pedido de secuestro activo desde el pasado 9 de febrero, tras haber sido robado bajo la modalidad de "Robo Agravado" en la jurisdicción de Malvinas Argentinas (Grand Bourg).

Además, a uno de los detenidos se le secuestró la llave de un Peugeot 207 estacionado en la localidad de Wilde, el cual fue incautado preventivamente para ser sometido a peritajes.

Los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 18 y 55 años, fueron trasladados a la seccional policial y puestos a disposición de la U.F.I. N° 06 del Departamento Judicial de Quilmes. La fiscalía interviniente dispuso la aprehensión formal de los cuatro sujetos bajo la carátula de "Encubrimiento de Robo Agravado Automotor", mientras se investiga su posible vinculación con otros hechos delictivos recientes en la zona.