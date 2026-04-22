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Miércoles, 22 de abril de 2026

Quilmes: cayó en un hotel alojamiento el líder de una banda delictiva

La investigación se había iniciado en junio de 2025, tras una persecución que terminó con un muerto en el barrio porteño de Ciudad Oculta.

Redacción FMQ

Un hombre apodado "El Ruso" fue detenido en las últimas horas en Quilmes por efectivos de la Policía Federal, acusado de liderar una banda dedicada al robo de vehículos utilizados por aplicaciones de viajes. La investigación se había iniciado en junio de 2025, tras una persecución que terminó con un muerto en el barrio porteño de Ciudad Oculta.

La captura se concretó este lunes, luego de que los investigadores lograran ubicar al sospechoso a partir de una publicación en redes sociales realizada por su pareja. La imagen lo situaba en un hotel alojamiento de la Ribera de Quilmes, en la zona de avenida Iriarte y Lafayette, lo que permitió a los agentes montar un operativo de vigilancia encubierta.

Según informaron fuentes del caso, al salir del lugar el sospechoso intentó darse a la fuga a pie, pero fue reducido tras una breve persecución de aproximadamente 30 metros.

El origen de la causa se remonta al 9 de junio del año pasado, cuando cuatro delincuentes armados robaron un Fiat Cronos a un conductor en el barrio de Mataderos. La huida derivó en una persecución policial que culminó en la intersección de las avenidas Eva Perón y Lisandro de la Torre, con el saldo de una persona fallecida.

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