Quilmes fortalece la gestión ambiental con un programa gratuito de recolección de residuos voluminosos

El Municipio de Quilmes informó que desde septiembre de 2025 se encuentra en funcionamiento el Programa de Recolección de Residuos Voluminosos, una iniciativa que forma parte de la política ambiental integral que la comuna impulsa desde 2019. La propuesta fue promovida durante la gestión de la intendenta en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, y apunta a mejorar los servicios para los vecinos y vecinas del distrito.

El sistema busca facilitar la correcta disposición de objetos de gran tamaño que no pueden ser retirados por el camión recolector habitual. Para solicitar el servicio, los vecinos deben enviar un mensaje de WhatsApp al 11-2480-8804. Desde la Secretaría de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) se asigna un día y una franja horaria en la que el equipo municipal pasa por la puerta del domicilio para realizar el retiro.

El servicio es gratuito y funciona de lunes a sábados, con el objetivo de evitar que estos materiales terminen abandonados en la vía pública. Desde el municipio remarcaron que la disposición inadecuada de residuos voluminosos puede generar diversos problemas, entre ellos la formación de microbasurales, la obstrucción de arroyos y desagües pluviales, riesgos sanitarios y la proliferación de circuitos informales de recolección sin tratamiento final adecuado.

En este sentido, el secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio, pidió la colaboración de la comunidad. "Les pedimos a los vecinos que no dejen estos residuos en esquinas o espacios públicos. Ensucian la ciudad, generan microbasurales y perjudican a todos. Tenemos un servicio gratuito, ordenado y eficiente. Usémoslo", señaló.

El programa permite retirar muebles como sillas, mesas, colchones y placares; neumáticos en desuso; chatarra de gran tamaño -como heladeras, cocinas o lavarropas-, tachos y recipientes voluminosos, además de escombros de hasta un metro cúbico, siempre que estén correctamente embolsados.

Los materiales recolectados son trasladados al Ecoparque Quilmes, donde se clasifican para su reciclaje cuando es posible. En los casos en que no pueden reutilizarse, se envían a disposición final en el CEAMSE, siguiendo las normas vigentes. Este proceso permite garantizar la trazabilidad y el tratamiento adecuado de cada residuo.

Desde la comuna destacaron que no todos los municipios cuentan con un sistema de estas características, ya que requiere infraestructura, logística y planificación para su funcionamiento. Como indicador del impacto del programa, informaron que solo en enero de 2026 se recolectaron 265,2 toneladas de residuos voluminosos, una cifra que refleja tanto la demanda del servicio como su implementación efectiva en la ciudad.