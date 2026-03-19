Quilmes inauguró la puesta en valor del ex centro clandestino "Puesto Vasco"

La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, junto a la jefa comunal interina, Eva Mieri, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, inauguraron este miércoles la puesta en valor integral del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) "Puesto Vasco", ubicado en Pilcomayo 69, en Don Bosco, un compromiso de gestión asumido en el Plan Bianual 2025-2027.

"Tener políticas públicas y un ejercicio militante de memoria tiene que ver con poder defender a nuestra Patria de lo que sucedió en aquellos años oscuros, para poder seguir acompañando con profundo amor la tarea de las Madres y de las Abuelas en la recuperación de nuestros nietos, para que nunca más se vuelvan a vivir en la Argentina esos años horribles para nuestro país", señaló Mayra, que estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Públicas local, Ceci Soler, y su par de Mujeres, Diversidades y DDHH, Bárbara Cocimano.

Por su parte, Juan Martín Mena, afirmó: "Estoy muy contento y emocionado. Hoy hay una llamita de cariño y de amor por el otro en Quilmes que nosotros mantenemos viva con este nuevo espacio de memoria. Quiero felicitar a todo el equipo de la Municipalidad, a Eva, a Mayra, a las compañeras y compañeros que trabajaron muchísimo por esto". En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, afirmó: "Estamos convencidos de que el dolor lo tenemos que transformar en acción concreta y es el mejor homenaje al sueño de todos nuestros compañeros".

Puesto Vasco es un ex CCDTyE utilizado durante la última dictadura cívico militar. Actualmente, funciona como Espacio de Memoria y es visitado por vecinos y escuelas de la zona. Luego del relevamiento efectuado en el lugar que indicó importantes deterioros en el edificio producto de su antigüedad y falta de mantenimiento (problemas de seguridad y humedad en cimientos, cielorrasos y daños en artefactos sanitarios), el proyecto contempló el reacondicionamiento de algunos sectores interiores, la puesta en valor de la fachada exterior, la adaptación de una oficina existente como baño apto para personas con discapacidad y la restauración de la cubierta, con el objetivo de resolver los problemas de filtraciones existentes.

Las tareas fueron financiadas con fondos netamente municipales, y tuvieron como finalidad el ajuste y reparación de todos los componentes del edificio bajo condiciones básicas de habitabilidad y correcto funcionamiento del mismo, cumpliendo en todo momento con el resguardo de los sectores de memoria. La puesta en valor del edificio tiene un impacto positivo debido a que la obra brindará las condiciones necesarias para mejorar la vinculación del establecimiento con los vecinos y reforzar la importancia de este espacio de memoria.