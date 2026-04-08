Quilmes: indignación tras el hallazgo de un caballo muerto en el arroyo

Un nuevo y aberrante caso de maltrato animal conmocionó este martes por la tarde a vecinos tras el hallazgo de un caballo muerto en el arroyo Las Piedras, en el límite entre Quilmes y Florencio Varela.



El animal fue encontrado a la altura de la calle Ribereña, entre las calles 865 y 867, en una zona que divide a los barrios Los Eucaliptus y El Molino. Según relataron vecinos que se acercaron al lugar, el cuerpo del caballo se encontraba dentro del curso de agua, en circunstancias que aún no fueron esclarecidas.

La escena generó indignación entre los habitantes del área, quienes denunciaron no solo el evidente caso de crueldad animal, sino también la reiteración de episodios similares en la región. Algunos señalaron que el arroyo suele ser utilizado como un punto de descarte, lo que agrava la situación ambiental y sanitaria del lugar.