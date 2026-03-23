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Lunes, 23 de marzo de 2026

Quilmes lanza un taller de IA para el desarrollo laboral: cómo inscribirse

La capacitación se llevará a cabo el viernes 27 de marzo, de 14 a 17, en Quilmes TEC.

Redacción FMQ

El Municipio de Quilmes impulsa una nueva propuesta de formación orientada al mundo del trabajo con la realización del Taller de Introducción a la Inteligencia Artificial para el Desarrollo Laboral, una iniciativa gratuita y presencial destinada a quienes buscan incorporar herramientas tecnológicas a su actividad profesional.

La capacitación se llevará a cabo el viernes 27 de marzo, de 14 a 17, en Quilmes TEC, y contará con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

El taller está dirigido a personas interesadas en comprender el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral y en adquirir conocimientos básicos para su aplicación práctica. En un contexto de transformación tecnológica acelerada, este tipo de espacios busca acercar herramientas que favorezcan la empleabilidad y la adaptación a nuevas demandas del mercado.

Quienes deseen participar pueden inscribirse enviando un correo electrónico a quilmestec@quilmes.gov.ar.

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