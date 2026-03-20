Quilmes suma inteligencia artificial a la seguridad: así funciona el nuevo sistema

La intendenta interina local, Eva Mieri, recorrió este jueves el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), ubicado en Fornabaio 3138, en Quilmes Oeste, para observar el funcionamiento del nuevo sistema de monitoreo que implementó el área, en el marco del Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, impulsado por la gestión de Mayra Mendoza.



"Pusimos en funcionamiento un nuevo sistema de monitoreo que incorpora tecnología de última generación para seguir cuidando a nuestra comunidad y en el marco del histórico Plan Municipal de Inversión para la Prevención del Delito. Sumamos un nuevo video wall con cámaras inteligentes, herramientas de análisis criminal y sistemas de lectura de patentes, que nos permiten prevenir el delito y actuar con mayor rapidez y eficacia", señaló Mieri, acompañada por el subsecretario de Seguridad Ciudadana local, Hernán Ocampo.



Y destacó: "Más tecnología, más coordinación y más capacidad para dar respuestas concretas. Como nos pide Mayra Mendoza, seguimos fortaleciendo la gestión en seguridad con decisión y compromiso, invirtiendo en herramientas que nos permitan estar más cerca de nuestros vecinos y vecinas y construir un Quilmes más seguro para todos y todas".



Por su parte, Ocampo destacó que "presentamos la nueva tecnología que estamos aplicando en el CEQ, la más moderna para todo lo que tiene que ver con la lucha contra los ilícitos en la ciudad. Desde 2019, Mayra Mendoza encabezó la inversión más importante de la historia en seguridad y eso no solo tiene que ver con móviles o patrullas sino también con tecnología, Inteligencia Artificial, alarmas y cámaras en la calle, entre otras herramientas".



Los funcionarios estuvieron en la sala de monitoreo donde se pudo visualizar el nuevo video wall que consiste en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en las cámaras de seguridad, permitiendo por ejemplo, el escaneo de patentes y vehículos en tiempo real y generando alertas en caso de ser necesario. Además, se mostró el video wall de IPR Táctico y se presentó el nuevo mobiliario del lugar (mesas y sillas).



En la actividad hubo espacio para recorrer la Oficina de Vídeo Análisis Criminal (OVAC), donde se mostraron los procesos y análisis forenses provenientes de las imágenes fácticas de las cámaras de seguridad, y la gestión de informes de análisis criminal, y también el sector de sistemas y lectoras de patentes, haciendo un refuerzo para robustecer el anillo digital. También se mostró la articulación de sistemas que permiten diagnosticar y pensar políticas de seguridad a corto y mediano plazo.