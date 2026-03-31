Reconocimiento a la secretaria general de ATE Quilmes en el Teatro Municipal

La secretaria general de ATE Quilmes, Clarisa Pérez, fue reconocida en el marco de la "Gala de Mujeres Líderes en Acción", realizada en el Teatro Municipal de Quilmes, en un encuentro que puso en valor la trayectoria y el compromiso de mujeres destacadas de distintos ámbitos de la comunidad.

La actividad fue declarada de Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes y reunió a referentes sociales, políticas, sindicales y comunitarias de la ciudad.

Desde ATE Quilmes destacaron el reconocimiento a Pérez como un homenaje no solo a su recorrido personal, sino también a la militancia cotidiana de las trabajadoras que sostienen la organización sindical.

Clarisa Pérez es trabajadora municipal de la salud, con desempeño en el Dispensario de Quilmes, y cuenta con una extensa trayectoria gremial dentro de la seccional. A lo largo de los años fue delegada, responsable del Área Estratégica Municipal, luego secretaria gremial durante la conducción de Claudio Arévalo, y desde 2023 se desempeña como secretaria general de ATE Quilmes.

Desde el sindicato señalaron que en su figura "se reconoce a todas las compañeras que militan en nuestra organización", y remarcaron el rol que cumplen muchas mujeres que, además de su compromiso laboral y sindical, enfrentan diariamente las responsabilidades impuestas históricamente por mandatos patriarcales.

En ese sentido, subrayaron también que la conducción actual de la organización cuenta con una fuerte presencia femenina, tanto en la Comisión Administrativa como en distintos espacios de responsabilidad dentro de la seccional.

"El reconocimiento a Clarisa Pérez también representa a cada una de las compañeras que todos los días sostienen la tarea gremial, el trabajo y la organización colectiva", expresaron desde ATE Quilmes.

La distinción se dio en una ceremonia que buscó visibilizar el aporte de mujeres líderes del distrito, en una jornada atravesada por el reconocimiento, la participación y la reivindicación del protagonismo femenino en espacios de decisión.