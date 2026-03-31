Violento intento de robo en Quilmes: secuestran arma, dinero y detienen a siete personas

Un operativo de la Prefectura Naval Argentina permitió desarticular un intento de robo calificado en la localidad de Don Bosco, y terminó con siete personas aprehendidas tras una persecución y un amplio despliegue policial.

El hecho se inició alrededor de las 5 de la madrugada, cuando personal de la fuerza detectó un BMW 118I estacionado en la intersección de Crámer y Agustín Álvarez, con dos ocupantes en su interior. Al intentar identificarlos, los sospechosos se encerraron en el vehículo, lo que motivó una requisa en la que se hallaron importantes sumas de dinero en distintas monedas, nueve teléfonos celulares, ganzúas, guantes, un pasamontaña, llaves de vehículos y bebidas alcohólicas.

En ese contexto, dos hombres salieron corriendo desde una vivienda cercana y abordaron una Jeep Renegade que los aguardaba con un conductor, dándose a la fuga. Tras un rastrillaje en la zona, otros dos sospechosos fueron encontrados ocultos a pocos metros del lugar. Uno de ellos portaba una pistola calibre 9 milímetros cargada y apta para el disparo.

Minutos después, y a partir de las alertas emitidas al 911, se tomó conocimiento de que el vehículo en fuga había colisionado en la zona de Carabelas y Lomas de Zamora. Allí, efectivos de la Policía bonaerense lograron detener a la conductora y a dos acompañantes, uno de los cuales registraba un pedido de captura vigente.

Según informaron fuentes oficiales, el domicilio donde se desarrolló el hecho pertenece a un defensor oficial del fuero penal juvenil de Quilmes, quien fue retenido por los delincuentes dentro de la vivienda. La intervención del personal de Prefectura permitió que los asaltantes depusieran su actitud y fueran reducidos.

El damnificado reconoció tanto el arma como el dinero secuestrado como de su propiedad. La UFI N° 5 de Quilmes dispuso la aprehensión de los siete involucrados, el secuestro de los vehículos y de todos los elementos incautados, en el marco de una causa por robo calificado en poblado y en banda mediante el uso de arma de fuego.