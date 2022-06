Después del veredicto que terminó uno de los juicios por difamación más virales de la década, Amber Heard rompió el silencio acerca de la victoria de su exmarido, Johnny Depp. En su primera entrevista después de su aparición en la corte de Fairfax, Virginia, la actriz dijo que no culpa al jurado por no creerle y afirmó que no tuvo una "representación justa" gracias a las redes sociales.

Un portavoz de Heard dijo que decidió hacer la entrevista después de que su exesposo y sus abogados "cubrieran" a los medios tras el veredicto, y para "expresar sus pensamientos y sentimientos, muchos de los cuales ella no tenía permitido comunicar desde el banquillo de los testigos".

.

En una vista previa, en anticipación al estreno de la entrevista completa que se transmitirá en dos partes este martes y miércoles, Heard criticó el papel que jugaron las redes sociales en el caso y detalló cómo vivió el "odio y vitriolo" dirigido a ella en las redes sociales:

"No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa y mi matrimonio a puertas cerradas. No presumo que la persona promedio deba saber esas cosas, por lo que no lo tomo como algo personal. Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio y vitriolo, incluso si crees que estoy mintiendo, no podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puede decirme que piensa que esto ha sido justo", declaró Heard.

Amber Heard rompió el silencio tras perder el juicio por difamación.

En las redes sociales, particularmente en TikTok, la gente apoyó abrumadoramente a Depp durante el juicio por difamación. El 3 de junio, el hashtag #justiceforjohnnydepp tenía casi 20 mil millones de visitas en TikTok, mientras que #justiceforamberheard tenía más de 80 millones. Etiquetas como #amberheardisguilty tenían 900 millones de visitas en las redes sociales en ese momento.

Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos sobre la decisión del jurado, Heard respondió: "No los culpo. De hecho, lo entiendo. Es (Depp) un personaje querido y la gente siente que lo conocen. Es un actor fantástico", afirmó. Por otro lado, el equipo de Heard aseguró que las redes sociales llegaron a influenciar en el veredicto del jurado, algo que la actriz de Aquaman referenció en su entrevista.

Heard y su equipo afirmaron que las redes sociales influyeron en el veredicto a favor de Depp.

Cuando Guthrie le dijo que el trabajo del jurado es "no dejarse deslumbrar por eso... examinar los hechos y las pruebas", Heard respondió: "De nuevo, ¿cómo podrían? Después de escuchar tres semanas y media de testimonio sobre cómo yo era una persona no creíble. No creer una palabra que salió de mi boca".

Después de seis semanas de testimonio, el caso judicial llegó a su fin el 1 de junio, y el jurado concluyó que un artículo de 2018 que Heard escribió para el Washington Post, sobre sus supuestas experiencias como sobreviviente de abuso doméstico, difamaba a Depp. El actor recibió $10,35 millones de dólares en daños.

Heard ganó en un cargo de su contrademanda, argumentando con éxito que uno de los abogados de Depp la difamó al afirmar que sus acusaciones eran "un engaño de abuso" destinado a capitalizar el movimiento #MeToo. El jurado le otorgó $2 millones de dólares en daños.