Benjamín Netanyahu exige la unidad global contra Irán: "¿Cuántas pruebas hacen falta demostrar para detener a este régimen?"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instó este domingo a la comunidad internacional a sumarse al conflicto contra Irán, al que acusó de llevar adelante ataques contra civiles, amenazar rutas estratégicas y disponer de armamento capaz de alcanzar Europa.

Durante una visita a la ciudad de Arad, que el sábado fue impactada por misiles iraníes y dejó decenas de heridos, el mandatario sostuvo: "Si quieren pruebas de que Irán está poniendo en peligro al mundo entero, las últimas 48 horas las han aportado". En ese sentido, remarcó: "Irán atacó una zona civil con la intención de asesinar civiles".

Netanyahu visitó la bombardeada ciudad de Arad.

El jefe de gobierno israelí también denunció que la República Islámica habría apuntado contra Jerusalén, donde se encuentran sitios religiosos clave como el Muro de los Lamentos, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al Aqsa, a los que definió como "los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas".

Además, aseguró que Irán atacó la base militar conjunta de Reino Unido y Estados Unidos en la isla de Diego García mediante misiles de largo alcance.

Desde Teherán rechazaron esas acusaciones y afirmaron que sus operaciones están dirigidas exclusivamente contra objetivos militares israelíes. En esa línea, Netanyahu volvió a cuestionar el accionar iraní en el estratégico estrecho de Ormuz: "Están poniendo a todo el mundo en su punto de mira y están impidiendo el tráfico marítimo internacional y las rutas energéticas, e intentando chantajear al mundo entero".

El primer ministro también planteó la necesidad de una mayor intervención internacional. "¿Cuántas pruebas más hacen falta para demostrar que hay que detener a este régimen?", expresó. Y agregó: "Israel y Estados Unidos están trabajando juntos en nombre del mundo entero, y es hora de que el resto de países se unan".

El reclamo se produce días después de que el presidente estadounidense Donald Trump impulsara la creación de una misión internacional para garantizar la libre navegación en Ormuz, una iniciativa que, según Netanyahu, no logró respaldo contundente.

"El llamamiento del presidente Trump a la comunidad internacional para que se enfrente a este régimen terrorista y fanático no es sólo un llamamiento por la seguridad de Estados Unidos y la de Israel, sino por la seguridad del mundo entero. Y es hora de que actúen", dijo.

Más tarde, en declaraciones a la prensa, el líder israelí detalló los objetivos centrales de su estrategia. "Los objetivos en el primer ámbito son: desmantelar por completo su programa nuclear. Desmantelar por completo su programa de misiles. Desmantelar por completo su capacidad para producir los componentes de ambos programas", sostuvo.

Por último, planteó un segundo eje vinculado a la situación interna iraní: "Después, hay que crear las condiciones para que el pueblo iraní derroque esta tiranía que los ha atormentado y les ha hecho la vida miserable, y que está haciendo la vida miserable al mundo entero".