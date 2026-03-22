Irán enciende las alarmas en Europa con sus misiles de largo alcance: "Ya no hay vuelta atrás"

Las fuerzas armadas de Irán lanzaron dos misiles balísticos contra la base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido ubicada en la isla Diego García, en el océano Índico, en un episodio que elevó la preocupación en Europa por la expansión del conflicto en Medio Oriente y el alcance del arsenal iraní.

De acuerdo con reportes oficiales, los proyectiles no lograron impactar en el objetivo: uno presentó fallas durante su trayectoria, mientras que el segundo fue interceptado por un sistema de defensa antimisiles desplegado desde un buque de guerra estadounidense en la zona.

La base militar británica instalada en la isla Diego García.

La instalación de Diego García, situada a unos 4.000 kilómetros del territorio iraní, es considerada un enclave estratégico para las operaciones militares occidentales. Allí operan submarinos nucleares, bombarderos y destructores, lo que convierte al ataque en una señal de la capacidad de Teherán para proyectar poder a grandes distancias.

Hasta ahora, Irán sostenía que el alcance de sus misiles no superaba los 2.000 kilómetros. Sin embargo, la distancia involucrada en este episodio equivale aproximadamente a la que separa a Teherán de capitales europeas como Londres o París, lo que generó inquietud en el continente.

En ese sentido, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, Eyal Zamir, advirtió que este tipo de armamento "no está diseñado únicamente para Israel", y subrayó que ciudades como Berlín, París o Roma quedarían dentro de su radio de acción.

Analistas internacionales interpretan el lanzamiento como una demostración de capacidad y un mensaje disuasorio hacia Europa. Para algunos especialistas, se trataría de una prueba operativa de misiles de alcance intermedio que marca un cambio en la estrategia comunicacional de Irán, que hasta ahora hablaba de un poder de fuego más limitado.

El experto en control de armamentos Jeffrey Lewis, del Instituto Middlebury, sostuvo que "ya no hay vuelta atrás" y que este tipo de ensayos confirma que Irán ya dispone de misiles balísticos de alcance intermedio, lo que incrementa el nivel de alerta en Europa.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán "está ampliando su lista de objetivos" y advirtió sobre el impacto global de sus acciones, en especial en relación con el estrecho de Ormuz. Según señaló, Teherán intenta condicionar el comercio internacional al interferir en una de las principales rutas energéticas del mundo.

En este contexto, los líderes de la Unión Europea acordaron en una reciente cumbre en Bruselas respaldar iniciativas destinadas a garantizar la libre circulación en el estrecho de Ormuz, tras semanas de creciente tensión marcadas por ataques a buques comerciales y restricciones al tránsito marítimo en una vía clave para el suministro global de petróleo.