Dos hermanos de 8 y 5 años murieron luego de quedar atrapados en un freezer mientras jugaban a las escondidas

Un trágico hecho generó conmoción en Colombia. Dos hermanos de 8 y 5 años fueron encontrados sin vida dentro de un freezer en su vivienda, en un hecho que, según las primeras hipótesis, habría sido un accidente doméstico.

El impactante caso sucedió este sábado por la tarde en el municipio de Vista Hermosa, ubicado en el departamento del Meta. Las víctimas fueron identificadas como Saori Guevara, de 8 años, y Darién Guevara, de 5.

Según los investigadores, los hermanos se encontraban solos en la casa cuando decidieron usar un congelador desconectado como escondite mientras jugaban.

Su padre, Brayan Guevara Triviño, relató que se habían ausentado de la propiedad durante unos 20 minutos para realizar compras. Durante ese lapso de tiempo, las víctimas se habrían metido al freezer, cuya tapa se cerró accidentalmente, dejándolos atrapados sin posibilidad de salir.

"Los niños se subieron y se metieron, jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron", explicó el hombre. En ese sentido, reveló que al regresar y notar la ausencia de los menores, la familia inició una búsqueda desesperada dentro de la vivienda hasta que finalmente los encontraron en el interior del electrodoméstico.

Los dos hermanos fueron trasladados de urgencia a un centro de salud cercano, pero los médicos confirmaron que habían fallecido antes de llegar, producto de la falta de oxígeno en el compartimento cerrado.

Por su parte, las autoridades del departamento del Meta iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Si bien todo indica que se trató de un accidente, peritos de Medicina Legal realizan estudios forenses para confirmar las causas exactas del deceso y descartar cualquier otra hipótesis.

Desde la administración municipal de Vista Hermosa emitieron un comunicado expresando su pesar y acompañamiento a la familia de las víctimas.

Además, realizaron un llamado a la reflexión sobre la importancia de la supervisión de los menores. "Los niños no dimensionan los riesgos y confían plenamente en el cuidado de los adultos. Un descuido puede convertirse en una tragedia irreversible en cuestión de minutos", expresaron.