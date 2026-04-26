Israel condenó el ataque contra Donald Trump: "Tolerancia cero ante la violencia política"

El gobierno de Israel expresó un contundente rechazo al tiroteo ocurrido en Washington D.C. durante un evento en el que participaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El episodio, que derivó en la evacuación inmediata del mandatario, su esposa y varios integrantes del gabinete, generó una rápida reacción de la diplomacia israelí.



El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, manifestó su repudio al hecho con dureza y lo calificó como un acto inadmisible dentro del sistema democrático. Según expresó, el uso de la violencia en el ámbito político constituye una amenaza directa a las instituciones y debe ser rechazado sin matices.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el funcionario destacó además el accionar de las fuerzas de seguridad estadounidenses, a las que felicitó por haber intervenido con rapidez y eficacia para neutralizar al agresor y evitar consecuencias aún más graves en una de las reuniones más emblemáticas del ámbito político y mediático del país.

El mensaje del canciller israelí Gideon Saar tras el ataque armado en un evento de Donald Trump.

"Tolerancia cero ante la violencia política", afirmó Saar en su mensaje, al tiempo que remarcó la importancia de proteger a los líderes frente a cualquier tipo de ataque motivado por el odio o la confrontación extrema.

En la misma línea, el canciller reafirmó el respaldo de su país a Washington en medio de un escenario internacional complejo. "Israel apoya incondicionalmente a Estados Unidos y al presidente Trump", sostuvo, ratificando la vigencia de la alianza estratégica entre ambas naciones pese a las tensiones internas que atraviesa la administración republicana.