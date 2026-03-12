Israel mató a dos comandantes clave de Hezbollah en ataques militares en el Líbano y Beirut

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que abatieron a dos dirigentes de alto rango del grupo chiita Hezbollah en operaciones realizadas en el sur del Líbano y en la capital Beirut.

Según el comunicado del ejército israelí, uno de los objetivos fue Abu Ali Rayan, quien se desempeñaba como comandante de la región sur del Líbano dentro de la unidad de élite conocida como "Fuerza Radwan".

De acuerdo con las autoridades militares, el dirigente era el principal responsable de coordinar las operaciones de esa estructura en la zona, además de supervisar el reclutamiento de combatientes y la gestión del suministro de armamento.

Las FDI indicaron que los ataques contra esa unidad forman parte de una campaña destinada a debilitar su capacidad militar. En ese marco, afirmaron que hasta el momento fueron eliminados más de cien integrantes de Hezbollah y destruidos más de 60 centros de mando vinculados con la "Fuerza Radwan".

En paralelo, el ejército israelí comunicó la muerte de otro dirigente de la organización. "ELIMINADO: Abu Dharr Mohammadi, comandante de operaciones de la unidad de misiles del CGRI dentro de Hezbollah en Beirut", señaló el mensaje difundido por las FDI.

En la misma publicación se afirmó que Mohammadi "era una figura central en la coordinación entre Hezbollah y el régimen terrorista iraní, y desempeñó un papel clave en la rehabilitación del programa de misiles de Hezbollah tras la operación Flechas del Norte".

Las Fuerzas de Defensa de Israel sostuvieron que continuarán con sus operaciones para evitar ataques contra la población de Israel y advirtieron que responderán ante cualquier amenaza que, según indicaron, esté impulsada con apoyo del régimen de Irán.