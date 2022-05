Una familia logró captar en video a un fantasma que movió la silla de manera casi diabólica, tal como lo muestran películas de terror y de eventos paranormales basados en historias reales. El video fue subido a la red social TikTok, específicamente a la cuenta "Intrusiones".

El evento paranormal sucedió el 16 de abril de 2022, según indicaron desde esa cuenta de la red social de origen chino. En solo dos minutos, el clip logró atemorizar hasta a las personas menos creyentes y con más coraje.

La grabación consta de una cocina de una casa de Estados Unidos, en la cual aparecen dos sillas en un primer plano. A medida que se reproduce el video, puede verse que la silla de la esquina inferior derecha se mueve apenas hacia atrás.

Más tarde, se ve cómo la silla se mueve sola con mayor violencia y rapidez, hasta que finalmente da un giro de 180 grados y termina apuntando directamente a la cámara, como si estuviera desafiando al dueño de esa casa embrujada. Por último, un halo blanco atraviesa la silla en cuestión y la voltea hacia el piso, haciendo un ruido estrepitoso.

Totalmente asustado, el hombre que filmó a este supuesto fantasma decidió compartir el video en las redes sociales, porque fue víctima de fenómenos terroríficos similares, que sucedieron en su casa durante los últimos meses.

Si bien quien grabó este fenómeno paranormal pensaba en un principio que las anomalías que veía en su casa eran producto de una mujer recientemente fallecida, la violencia con la que se movían las cosas y con la que se revelaba ante él, lo hicieron cambiar de opinión, dando a entender que se trata de algo similar a un demonio. Creer o reventar es el único cuestionamiento que queda al ver este fenómeno.

La actividad demoníaca que filmaron

El fantasma "fitness"

Hace unos días, un aparato para hacer gimnasia que está instalado en una plaza se hizo viral al moverse solo como si alguien estuviese ejercitándose a toda velocidad. El video causó estupor entre los usuarios de Twitter, quienes compartieron, comentaron y viralizaron con "me gusta" y otras reacciones a este sucedo aterrador.

“Muerto y todo, tiene más energía que yo”; “Nunca vieron un fantasma fit. Yo veo un montón en las plazas a los cuales un boludo les roba la guita”; “Men, así cualquiera. No tiene el peso de la gravedad encima”; “Ese muerto le pone más onda a la vida que yo”; “Parece que Casper quiere llegar al verano”; “Hoy toca peso muerto”; “Uy perdón, me grabaron sin darme cuenta. Me siento famoso”y “parece que hoy tocó cardio”, fueron algunos de los comentarios más destacados que dejaron los usuarios en la red social del pajarito.