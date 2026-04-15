¿Viajero del tiempo o fantasma? Una familia registró un extraño movimiento y dejó a todos desconcertados

Las redes sociales son el lugar idóneo de los usuarios para compartir sus experiencias insólitas. En este caso, una familia difundió un video en el que se ve un extraño movimiento que abrió el debate: algunos hablan de un "viajero del tiempo" y otros creen que se trata de un fantasma.

La escena, que muchos usuarios no tardaron en catalogar como paranormal, fue compartida en TikTok por una mujer, hermana del hombre que aparece en la grabación, y rápidamente generó una ola de reacciones en la plataforma.

"Mi hermano estaba grabando la cena familiar y atrás aparece un nene corriendo", escribió la chica. En las imágenes se observa a un hombre registrando el momento en que él, una mujer y dos niñas estaban comiendo, mientras que por detrás aparece una figura que se desplaza rápidamente.

Lo más llamativo es que no se trata de una aparición fugaz solamente. Cuando el hombre mueve el celular, la figura ya no está. Es decir, desaparece del lugar sin dejar rastros y tampoco se observa a ningún niño cerca que pueda explicar la situación.

Video: así se registró el extraño movimiento "paranormal" que generó cientas de teorías





"Es un viajero del tiempo"





La publicación del video en TikTok generó una ola de reacciones y abrió la puerta a todo tipo de teorías entre los usuarios. Entre ellas, se destacó la de un internauta que aseguró que se trataría de un "viajero del tiempo".

Esta creencia forma parte de una teoría conspirativa y de una leyenda urbana que sostiene que personas del futuro o de líneas temporales alternativas podrían viajar al pasado, dejando rastros mínimos o evidencias que, en muchos casos, se interpretan en fotografías o registros antiguos. Se trata de una idea que también se alimenta de fenómenos virales en redes sociales y de conceptos vinculados a la física teórica, como los agujeros de gusano.

El momento en que el supuesto viajero del tiempo aparece en la cena (TikTok/@anahicamila92).

De todos modos, no faltaron otras reacciones en la plataforma, algunas con tono humorístico y otras más serias, entre las que se leyeron: "De pronto Flash..."; "Era yo que me estaba cayendo"; "Tenía las zapatillas del rayo McQueen".

Otro usuario, por su parte, contó su propia experiencia: "En la casa de mi mamá apareció un niñito así. A nadie le daba miedo porque siempre aparecía de día. Un día le logré ver el rostro".

El video fue publicado originalmente en 2022, aunque continúa circulando en el feed de TikTok sin una explicación concreta sobre qué es lo que realmente se observa en las imágenes.