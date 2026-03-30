"Gritó '¡sorpresa!' y empezó a los tiros": así se desencadenó la tragedia en una escuela santafesina

El ataque en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un alumno de 15 años ingresó con una escopeta y mató a un estudiante de 13 años, sumó nuevos testimonios que permiten reconstruir cómo se desencandeó el violento episodio.

Ocurrió en horas de la mañana, en el momento previo al izamiento de la bandera, cuando la rutina escolar se vio interrumpida por un hecho trágico. En uno de los videos que se difundió se observa cómo los estudiantes escapan del establecimiento por el patio.

Según relató un testigo de la violenta secuencia, el agresor fue al baño antes de salir al pasillo. "Gritó ‘¡sorpresa!' y empezó a los tiros", detalló el alumno, quien además indicó que el atacante, de unos 15 años y cursante de tercer año, logró ingresar con el arma a la institución porque la escondió dentro de un estuche de guitarra.

"Dicen que primero quería matar a los amigos y como no estaban, empezó a tirar a la bartola. A un changuito desarmó la cabeza; 12 años, era de primero (...) Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones", contó.

El atacante habría efectuado entre cuatro y cinco disparos. En tanto, el alumno que presenció la secuencia aportó un detalle estremecedor: "Cuando lo agarra la policía, que lo meten al patrullero, se empieza a reír y a decir que quería matar a toda la escuela".

El ataque tuvo consecuencias fatales: uno de los disparos impactó en un alumno de 13 años, de primer año, quien murió en el lugar.

Otros dos estudiantes, también menores, resultaron heridos por los perdigones. Uno de ellos debió ser trasladado de urgencia a Rafaela por lesiones en la cara, el cuello y el pecho, mientras que el otro presentó heridas leves; aunque están fuera de peligro, ambos quedaron en estado de shock.

"Hay un chico tirando tiros": el desesperante relato de una mamá tras el ataque





María José, madre de una alumna, dialogó con Crónica TV y relató lo que vivió su hija adolescente durante el episodio. Señaló que la menor, de 16 años y cursante de cuarto año de secundaria, la llamó cerca de las 7:20 de la mañana, algo que le llamó la atención.

Al atender, la joven le transmitió en medio del llanto: "Mamá, hay un chico adentro de la escuela tirando tiros". Según describió la mujer, su hija estaba corriendo junto a otros estudiantes que intentaban salir del establecimiento por el patio de atrás. Luego lograron llegar a la calle y se refugiaron en la casa de una compañera, ubicada a unas dos cuadras.

Escuela Nº 40 de San Cristóbal, en Santa Fe, donde ocurrió el ataque (Archivo).

La madre también comentó que conoce a la familia del estudiante, quienes son comerciantes, aunque no brindó mayores detalles. "No se imaginan la cantidad de chicos corriendo con los teléfonos en la mano, asustados; otros que corrían y no sabían para dónde", describió la mujer, en una escena que le quedó marcada por el impacto del episodio.

Los padres que aportaron los primeros datos a los medios coincidieron en que no existían señales previas que permitieran anticipar una situación de este tipo en el joven de 15 años señalado como autor, aunque surgieron versiones que apuntan a que habría sido víctima de bullying.

En paralelo, también circularon otras hipótesis que mencionan que el adolescente salía a cazar junto a su padre, lo que podría explicar el acceso al arma. No obstante, estas versiones contrastan con la imagen que describen quienes lo conocían, ya que destacaron sus buenas notas y señalaron que su conducta no presentaba indicios evidentes de un comportamiento violento.