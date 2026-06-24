Quiénes son las cuatro hermanas que murieron en el brutal accidente de La Pampa

Tras el trágico siniestro vial ocurrido a la altura del lago Bajo Giuliani donde murieron cuatro hermanas, la comunidad de Colonia 25 de mayo, La Pampa, atraviesa una profunda consternación.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Cristina Sosa (66), María Olga Sosa (59), Raquel Esmeralda Sosa (54) y Rosa Estela Sosa (53), integrantes de una reconocida familia de la provincia.

El rodado atravesó la cinta asfáltica, superó el guardarraíl de contención y se precipitó hacia una zanja con agua.

El desgarrador motivo del viaje era netamente solidario y familiar. Las cuatro mujeres se trasladaban junto a otra hermana, Dominga Fortunata Sosa (49), quien conducía el vehículo y logró sobrevivir a la inmersión, con el objetivo de acompañar a una sexta hermana que había sido operada en el Hospital Favaloro de Santa Rosa.

Quiénes eran las hermanas fallecidas

Cristina, la mayor de las fallecidas, era jubilada del Hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo, donde trabajó durante una gran cantidad de años. Raquel también formaba parte del personal del mismo nosocomio, que las despidió con un sentido homenaje.

María, en tanto, se desempeñaba como portera en la Escuela 248 Crezca Grande, donde era muy querida por alumnos y docentes.

Rosa, la cuarta víctima, era ama de casa. Su historia estuvo marcada por otra tragedia: en julio de 2025, familiares de su esposo murieron en un choque frontal en la Ruta 151, cerca de Catriel, en Neuquén.

Cómo fue el accidente

De acuerdo con la información brindada por los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar, la camioneta Ford EcoSport pasó de largo en una intersección en forma de "T" que carece de iluminación.

El rodado atravesó la cinta asfáltica, superó el guardarraíl de contención y se precipitó hacia una zanja con agua helada.

El trágico suceso puso bajo la lupa la peligrosidad de esta traza vial, un sector donde ya se han registrado múltiples accidentes previos. Ante la magnitud de la tragedia, la municipalidad de Colonia 25 de Mayo decretó dos días de duelo y la suspensión de las actividades oficiales.