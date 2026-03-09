Retención indebida de aportes en AFA: Víctor Blanco presentó un escrito y remarcó que es inocente

El ex presidente de Racing y ex secretario general de la AFA, Víctor Blanco, se presentó este lunes en los tribunales de Retiro para prestar declaración indagatoria ante el juez en lo penal económico Diego Amarante.

Blanco, imputado en la causa por presunta retención indebida de aportes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, presentó un escrito ante el magistrado.

El ex dirigente de Racing y la AFA negó las imputaciones, remarcó que su rol en la casa madre del fútbol argentino no era pagar tributos y aclaró que el secretario general no tiene funciones impositivas.

A continuación, declaraba Cristian Malaspina, presidente de Argentinos y actual secretario general de la AFA. El 11 de marzo será el turno del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El 12, Chiqui Tapia deberá presentarse ante el juez.

El ex presidente del club de Avellaneda llegó temprano a Comodoro Py, evitando el contacto directo con la prensa, para cumplir con el requerimiento del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11.

La imputación sostiene que, durante un período determinado de su gestión como directivo de peso en la AFA, se habrían omitido los depósitos correspondientes a las cargas sociales, a pesar de haber sido descontados de los haberes de los trabajadores. Se trata de una figura penal que prevé penas de prisión efectiva si se comprueba el dolo en la maniobra.

Qué decía el escrito de Víctor Blanco

Blanco entregó un escrito y respondió algunas preguntas para intentar despegarse de la responsabilidad operativa de dichos pagos. El dirigente argumentó que su rol en el Comité Ejecutivo no implicaba la firma ni el control administrativo directo sobre la Tesorería de la entidad madre del fútbol local. Para los investigadores, sin embargo, su firma y su cargo lo posicionan como uno de los responsables solidarios de las decisiones financieras que hoy están bajo la lupa.

La causa se inició tras una auditoría interna y denuncias cruzadas que revelaron un "agujero" millonario en las arcas de los organismos de previsión social. Según consta en el expediente, la maniobra consistía en declarar los aportes pero no transferir los fondos a la AFIP, utilizando ese dinero supuestamente para cubrir gastos corrientes de la asociación o financiar otros proyectos.

En su entorno aseguran que el ex presidente de Racing está "tranquilo" y que cuenta con la documentación necesaria para probar que no tuvo participación en la administración diaria de esos fondos.

Durante la audiencia, que se extendió por poco más de dos horas, la defensa de Blanco hizo hincapié en que la responsabilidad recae sobre las áreas contables y no sobre los vocales o vicepresidentes del Comité. Sin embargo, los peritos contables de la Corte Suprema ya analizan los libros diarios de la AFA para constatar quiénes autorizaron el desvío de las partidas. La sospecha es que existía un mecanismo sistemático de financiamiento a costa de los derechos de los trabajadores.

Tras la declaración, Blanco se retiró de los tribunales por una salida lateral. Ahora, el juez a cargo de la causa tiene un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal del dirigente: puede procesarlo, dictar la falta de mérito o sobreseerlo.