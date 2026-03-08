Pablo Toviggino defendió la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia y anunció un nuevo torneo en medio del paro del fútbol argentino

En medio del clima de tensión que atraviesa el fútbol argentino por los embates políticos y el paro de la actividad, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino defendió rotundamente al presidente Claudio Chiqui Tapia tras el tercer encuentro de dirigentes del interior realizado en Córdoba.

Al cierre del evento, y consultado sobre el contexto político que rodea al fútbol argentino, Toviggino fue contundente. "¿Los embates políticos? Defendamos la gestión del mejor presidente. Defendamos la historia", expresó en diálogo con Furia Sport.

El evento, organizado por el Consejo Federal de la AFA, reunió a más de 3 mil dirigentes provenientes de unos 5 mil clubes y 233 ligas y federaciones de todo el país en el estadio cubierto de Instituto. Allí estuvieron presentes el presidente Claudio "Chiqui" Tapia y Toviggino, quienes encabezaron una jornada dedicada a debatir y exponer sobre la realidad institucional y deportiva del fútbol del interior.

Durante la jornada se abordaron distintos temas vinculados al desarrollo del fútbol del interior y se anunciaron cambios importantes en la estructura de los torneos.

Uno de los puntos más destacados fue la confirmación de una nueva categoría nacional, que comenzará a disputarse en 2027 y se llamará Torneo Argentino del Interior.

Este campeonato estará por debajo del Torneo Federal A y tendrá un carácter semiprofesional, ya que los clubes deberán contar con una cantidad obligatoria de contratos profesionales.

Además, se adelantaron algunos detalles del proyecto, como el formato del torneo, la cantidad de equipos y el sistema de ascensos y descensos.

