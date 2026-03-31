Tragedia en Alta Montaña: hallaron muerto a un andinista mendocino en territorio chileno

Un andinista mendocino de 38 años murió mientras realizaba una expedición en solitario en el cerro Santa Elena, en la zona de Alta Montaña de Mendoza, cerca del Paso Internacional Cristo Redentor.

La víctima fue identificada como Víctor Hugo Contreras, quien había partido desde Las Cuevas, donde dejó su vehículo antes de iniciar el ascenso hacia la cumbre, ubicada a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.

El domingo emprendió la subida en solitario y, al día siguiente, logró hacer cumbre. Desde allí se comunicó con su novia para informarle que comenzaba el descenso, que estimaba completar en unas tres horas.

El último contacto

Sin embargo, tras esa llamada se perdió todo contacto, lo que motivó la activación de un operativo de búsqueda en la zona cordillerana.

Del procedimiento participaron efectivos de la Patrulla de Rescate (UPRAM) y de Gendarmería Nacional Argentina, con apoyo aéreo.

El despliegue incluyó el helicóptero Halcón 3, que sobrevoló el área en busca de indicios, aunque sin resultados positivos en las primeras horas.

El hallazgo mediante tecnología VANT

Ante la falta de novedades, se incorporó la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), que permitió ubicar el cuerpo en una quebrada del lado chileno de la cordillera.

Finalmente, este martes cerca de las 10:30, el cadáver fue divisado desde el aire a unos 4.200 metros de altura, en territorio chileno y próximo a la zona de la cumbre.

Tras el hallazgo, Carabineros de Chile autorizó el ingreso de personal argentino, lo que permitió coordinar un operativo conjunto para recuperar el cuerpo.

Hasta el momento no se informó la causa oficial del fallecimiento, aunque se presume que el andinista sufrió un accidente durante el descenso.