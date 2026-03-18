Condenaron a 12 años de prisión a un hombre por matar a su vecino tras una discusión por un partido de fútbol

Un tribunal oral de Lomas de Zamora condenó a 12 años de prisión a Franco Nicolás Aquino, de 54 años, por el asesinato de su vecino Emanuel Gastón Fernández, ocurrido el 9 de julio de 2023 en San Francisco Solano, partido de Almirante Brown.

Según se determinó en el juicio, el brutal crimen se desató luego de una discusión entre vecinos tras un partido de fútbol femenino en la zona. La pelea escaló rápidamente hasta que Aquino sacó un arma de fuego y disparó contra Fernández en plena vía pública.

El impactante hecho ocurrió frente a una vivienda ubicada sobre la calle José Murature al 5800, entre El Mirlo y El Tordo. La víctima, de 44 años, recibió un disparo en el rostro y murió en el acto, generando conmoción entre los vecinos del barrio.

Durante la investigación, efectivos de la Policía Bonaerense secuestraron en la escena del crimen vainas calibre .22 largo y de pistola 9 milímetros, lo que confirmó la utilización de armas de fuego en el ataque.

La causa fue llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Silvina Estévez, quien logró acreditar la responsabilidad de los acusados en el homicidio.

En tanto, Aquino no fue el único implicado en el caso. A fines de 2023, Aníbal Sanabria Aquino ya había sido condenado a 10 años y 8 meses de prisión por su participación en el asesinato.

Por último, el violento episodio generó gran preocupación en la comunidad de San Francisco Solano, donde vecinos denunciaron reiterados conflictos previos en la zona.