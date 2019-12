Por Franco Solleiro

A horas de formalizar el anuncio, el presidente electo, Alberto Fernández, mantiene cautela sobre los ministros que lo acompañarán durante su gestión. Solo un puñado de nombres fueron confirmados, aunque durante la transición dio muchas pistas y hay varios nombres puestos".

En declaraciones a la prensa, Fernández remarcó que "ya está todo elegido" el Gabinete y subrayó que la futura vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, "no llenó de nombres propios" la estructura de colaboradores del mandatario.

Apenas unos pocos nombres fueron confirmados por el presidente electo a lo largo de estas semanas: El ex gobernador bonaerense Felipe Solá, integrante de la mesa chica del mandatario electo, será el Canciller. Acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Fernández presentó este jueves ante la delegación brasileña como futuro embajador en Brasil a Daniel Scioli.

Daniel Arroyo, que fue la voz de Fernández en cuanto a la importancia de la lucha contra al hambre y las políticas para avanzar sobre la pobreza, ocupará el cargo de ministro de Desarrollo Social.

Por otra parte, dos ex ministros volverán a ocupar su cargo ya que el diputado nacional Agustín Rossi será el ministro de Defensa, mientras que Ginés González García será el titular de Salud, que recuperará el rango de ministerio.

En las últimas horas, Alberto confirmó a Mario Meoni. El ex intendente de Junín, cercano al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se quedó con un puesto estratégico.

Santiago Cafiero, colaborador de extrema confianza de Alberto, será casi seguro el próximo jefe de Gabinete. El ministerio del Interior será ocupado por uno de los líder de La Cámpora, Eduardo “Wado” De Pedro, quien durante los últimos meses ofició como uno de los principales armadores del nuevo gobierno y que reporta directamente a la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner.

Según indicaron desde el entorno de Alberto Fernández, se creará un "super" Ministerio de Producción que se llamaría Desarrollo Productivo y abarcará Energía, Minería, Comercio y PyMEs. El economista Matías Kulfas será el encargado de comandarlo.

En el paquete de Producción no iría Agricultura: Fernández quiere que siga como ministerio, casi como un mensaje al campo, aunque no se decide entre un puñado de nombres. Gabriel Delgado o Jorge Neme aparecen en la ruleta.

En una área caliente como es Seguridad todavía no se erige un nombre claro. El massista Diego Gorgal se posicionaba como el principal candidato pero fue descartado.

lma Ibarra, será la conductora y Julio Vitobello secretario general de la Presidencia. Durante el kirchnerismo, Vitobello ocupó la titularidad de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción (OA). Marcela Losardo, colega y muy cercana al presidente electo, conducirá la cartera de Justicia

Claudio Moroni, quien había sido titular de la AFIP durante el kirchnerismo por recomendación de Alberto Fernández, será el ministro de Trabajo. Cuenta con el aval de la CGT.

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, dirigente de Vamos y defensora de Milagro Sala, encabezará el Ministerio de la Equidad.

La ex candidata a gobernadora santafesina María Eugenia Bielsa, quien perdió en las PASO contra Omar Perotti, estará al frente de Vivienda, aunque resta saber si tendrá el rango de ministerio o de secretaría.

El presidente del club San Lorenzo y ex candidato a jefe porteño por el Frente de Todos, Matías Lammens conducirá Turismo y Deporte.

En tanto, el actual intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, pedirá licencia en ese distrito y ocupará la cartera de Obras Públicas

El rector de la Universidad Metropolitana, Nicolás Trotta, contaría con una leve ventaja sobre el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Jaime Perczyk, para el Ministerio de Educación.

Tristán Bauer será Ministro de Cultura; Medio Ambiente lo ocuparía el diputado nacional Juan Cabandié; a Ciencia y Tecnología iría el ex titular del Conicet Roberto Salvarezza;

Economía, la gran incógnita

En el área económica, hay varios nombres. Quien volvió a posicionarse como posible titular de Hacienda es Martín Guzmán, un joven economista colaborador del Premio Nobel Joseph Stiglitz y que cuenta con una vasta experiencia en reestructuración de deuda.

Otros nombres como el del ex titular del Banco Central Martín Redrado y el ex secretario de Finanzas entre 2002 y 2005, Guillermo Nielsen, parecen haber quedado descartados. El ex candidato presidencial Roberto Lavagna rechazó sumarse al equipo económico a pesar de que su hijo, Marco Lavagna, fue confirmado en el INDEC.

La economista Cecilia Todesca, que sintoniza a la perfección con el presidente electo, sería una asesora muy cercana al mandatario.